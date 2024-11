Sicredi e Federação Paulista de Futebol renovam parceria.

Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil segue como title sponsor das principais competições do futebol paulista

O lançamento do Paulistão Sicredi 2025 está marcado para a próxima terça-feira (12), no Mercado Pago Hall Pacaembu, em São Paulo. Durante o evento, os clubes participantes da competição, incluindo Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, conhecerão seus adversários para a primeira fase do torneio. Como title sponsor, o Sicredi — instituição financeira cooperativa com mais de 8,5 milhões de associados em todo o Brasil — reafirma seu compromisso com o futebol paulista e mantém o naming rights do maior torneio Estadual do país. O acordo de FPF Partner, celebrado entre Sicredi e a Federação Paulista de Futebol (FPF) também estende o nome e o patrocínio a nove competições da entidade.

O Sicredi dará nome ao Paulistão pelo sétimo ano consecutivo, reforçando seu vínculo com o estado, estratégico para a expansão da instituição. Hoje, existem mais de 2,8 mil agências do Sicredi no Brasil, incluindo 397 no estado de São Paulo, com 40 novas unidades inauguradas em 2024 e um movimento semelhante projetado para 2025. “A renovação dessa parceria fortalece ainda mais nossa conexão com São Paulo, que se tornou o foco da expansão do Sicredi nos últimos anos. Em 2016, inauguramos nossa primeira agência na Avenida Paulista, um marco para o cooperativismo de crédito brasileiro. Naquela época, contávamos com 100 agências em todo o estado e, até o final de 2024, já teremos alcançado a marca de 400. Isso mostra que cada vez mais paulistas têm descoberto os benefícios de contar com o Sicredi como parceiro financeiro”, ressalta o gerente de Comunicação e Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal.

“Vemos o futebol, esporte mais popular do país, como uma excelente oportunidade para ampliar o reconhecimento de nossa marca e destacar os diferenciais do cooperativismo de crédito e investimento. Continuar essa parceria com a FPF, apoiando desde as categorias de base até os torneios masculinos e femininos, é para nós motivo de imenso orgulho”, complementa Rogério.

Em 2025, o Sicredi será o naming rights das principais competições de São Paulo, incluindo o Paulistão Feminino, a Copa São Paulo Masculina e Feminina, além das divisões A2, A3, A4, Segunda Divisão e Copa Paulista. A parceria com a Federação Paulista de Futebol vai além, abrangendo ações durante os jogos, conteúdos exclusivos nas redes sociais e a criação de experiências especiais para os associados do Sicredi — dentro e fora do campo. Além disso, haverá distribuição de ingressos para as “torcidas exclusivas” e uma caravana com a taça itinerante, que irá percorrer mais de 10 cidades do interior do estado de São Paulo para aproximar o Paulistão Sicredi da população.

“O Sicredi é um case único na longa história do Futebol Paulista. Pelo sétimo ano, o Paulistão contará com o naming Sicredi, que também estará presente no Paulistão Feminino e outras grandes competições da FPF, como o Paulistão A2 e A3. Mais do que um patrocinador, o Sicredi é parceiro, incentivador e essencial para o sucesso do Futebol Paulista”, diz Bernardo Itri, vice-presidente de Comunicação e Marketing da FPF.