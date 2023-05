Sicredi faz parceria com a Prefeitura para campanhas sociais

Na semana passada, a secretária de Promoção Social Regina Ramil recebeu as gerentes do Sicredi Telma Cristiane Toledo Zancheta (Pessoa Física) e Mariana Feliciano (Atendimento e Operações) para discutir sobre possibilidades de parcerias com o município em campanhas de cunho social.

Conforme informou Regina, uma ação já está sendo definida em parceria com a pasta e o Fundo Social de Solidariedade na Campanha do Agasalho 2023. “Nós explicamos sobre quais itens são mais difíceis de arrecadar, como meias e cobertores em bom estado, e elas se prontificaram a realizar uma campanha com essa finalidade”.

A secretária complementou ainda que a reunião abriu portas para outras ações junto a outros setores da Prefeitura e também com as entidades socioassistenciais do município. “Manteremos contato e estamos discutindo diversas possibilidades. É uma parceria muito importante e agradecemos à Sicredi por esse apoio”, concluiu.