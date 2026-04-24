Simone Mendes reúne gigantes do sertanejo na gravação de “Minhas Memórias”, dia 7 de maio, em São Paulo

Ao lado de Zezé Di Camargo, Chitãozinho & Xororó, Daniel, Leonardo e Bruno & Marrone, cantora promete noite inesquecível na Suhai Music Hall

Histórico! Simone Mendes se prepara para viver mais um momento inesquecível em sua carreira. No dia 7 de maio, em São Paulo, a artista grava seu 5º DVD, intitulado “Minhas Memórias”, um projeto especial que promete emocionar o público ao revisitar suas referências e celebrar sua trajetória na música. Em uma noite majestosa, na Suhai Music Hall, o novo trabalho traz no palco nomes que fazem parte da história pessoal e artística de Simone. Estão confirmadas participações de Zezé Di Camargo, Daniel, Leonardo, Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó, artistas que são referências no sertanejo e que também marcaram a vida da cantora. “Esse projeto é muito especial pra mim, porque ele carrega a minha história. São artistas que sempre fizeram parte das minhas memórias, que eu cresci ouvindo, me inspirando… e hoje poder dividir o palco com eles é um privilégio enorme”, celebra a sertaneja.

Mais do que um DVD, “Minhas Memórias” surge como um encontro entre passado, presente e futuro, conectando gerações e reforçando a essência da música sertaneja. “Trazer esses grandes ídolos para esse momento da minha carreira é emocionante e gratificante. Nem, nos meus melhores sonhos, imaginava viver tudo isso” disse Simone.

O projeto promete uma experiência única, com repertório que mistura clássicos, releituras e momentos inéditos, em um espetáculo pensado para tocar o público de forma profunda e verdadeira. Com direção de Fernando Trevisan (Catatau) e direção musical de Eduardo Pepato, a gravação será aberta ao público, com ingressos limitados, e promete ser uma noite muito especial e emocionante que ficará para sempre gravada, não só na trajetória de Simone Mendes, mas na história da música sertaneja.