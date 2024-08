Sincomercio Mogi Mirim lança 1ª fase do programa Loja do Futuro com Sebrae-SP e FecomercioSP

Na noite do dia 14 de agosto, realizamos o lançamento do programa Loja do Futuro em Mogi Mirim, dando início a 1ª fase com a palestra “Conheça o Impacto da Inteligência Artificial no Varejo”, apresentada pela palestrante Tais Fernanda. O evento foi realizado no Salão Vermelho da Estação Educação e contou com a presença de mais de 70 empresas, que puderam se aprofundar no tema e explorar técnicas inovadoras para aprimorar seus negócios com as novas tecnologias, além de ganhar brindes.

Realização: Sebrae-SP, FecomercioSP e Sincomercio Mogi Mirim.

Apoio: Prefeitura Municipal e Fatec Mogi Mirim.

Gostaríamos também de expressar nossa gratidão aos parceiros que foram essenciais para o lançamento da Loja do Futuro:

➡ Benedito Antônio Albiero (Consultor de Negócios), e Luciani Matielo (Gestora de Projetos Comércio Varejista), Marcos Keler Kremer (Gerente Sebrae São João da Boa Vista) e toda a equipe do Sebrae SP;

➡ Julio Blander (Secretário de Governo e Desenvolvimento Econômico de Mogi Mirim);

➡ Marco Antonio da empresa Vip Contabilidade;

➡ Costa Júnior Máquinas de Café Expresso;

➡ Arthur e toda equipe da Casa de Bolos Mogi Mirim.

A colaboração e o empenho de cada um de vocês foram essenciais para o êxito deste projeto. Agradecemos profundamente pelo apoio e comprometimento!

A 2ª fase está prevista para setembro e contará com três encontros. Anote as datas em sua agenda e confira a programação!

➡ Tendências do Varejo

Data: 02/09/2024 (segunda-feira)

Horário: 19h às 22h

➡ Gestão de Pessoas

Data: 03/09/2024 (terça-feira)

Horário: 19h às 22h

➡ Faça do atendimento uma ótima experiência

Data: 04/09/2024 (segunda-feira)

Horário: 19h às 22h

No Salão Vermelho na Estação Educação.

Benedito

Luciana

José Antônio Scomparin