Sinfônica de Campinas se apresenta neste domingo, dia 4, no Theatro Municipal de São Paulo

Crédito: Divulgação

O concerto do Requiem de Mozart será com o Coro Lírico Municipal de São Paulo e contará com a participação de quatro artistas solistas

Sinfônica de Campinas volta ao Municipal mais de duas décadas depois da última apresentação

Após mais de 20 anos, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas volta a se apresentar no Theatro Municipal de São Paulo. No próximo domingo, 4 de agosto, às 17h, os músicos participam de concerto junto com o Coro Lírico Municipal. O destaque será o célebre “Réquiem” em ré menor de Wolfgang Amadeus Mozart, uma obra conhecida por sua profundidade e beleza. A regência está a cargo do maestro Carlos Prazeres, com a preparação coral da regente do Coro Lírico Municipal de São Paulo, Érica Hindrikson, e a participação dos solistas Elayne Caser (soprano), Keila de Moraes (mezzo-soprano), Miguel Geraldi (tenor) e Leonardo Pace (baixo).

O “Réquiem” de Mozart, composto em 1791, é uma peça que desperta fascínio não apenas pela sua composição, mas também pela aura de mistério que a envolve. Incompleto na época da morte prematura do compositor, o trabalho foi finalizado por seus discípulos, incluindo Franz Xaver Süßmayr, que assumiu a tarefa de completar a orquestração e compor seções adicionais como o Sanctus, Benedictus e Agnus Dei.

Serviço:

Concerto Réquiem de Mozart

Data: 04/08/2024 (domingo)

Horário: às 17h

Local: Theatro Municipal de São Paulo

Endereço: Praça Ramos de Azevedos, s/nº, Sé, São Paulo

A disponibilidade de ingressos pode ser checada no site https://theatromunicipalsp.byinti.com/#/event/requiem-de-mozart