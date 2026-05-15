SNE 2026: quais as novidades sobre Inteligência Artificial e transformação digital?
Evento gratuito reúne grandes palestrantes e debate como a transformação digital está mudando empresas e carreiras; vagas são limitadas
A inteligência artificial deixou de ser tendência para se tornar realidade dentro das empresas. Em um mercado cada vez mais orientado por dados, automação e comportamento digital, negócios que conseguem transformar tecnologia em estratégia já aceleram crescimento, eficiência e competitividade.
É neste cenário que a Semana de Negócios e Empreendedorismo 2026, um dos principais eventos de empreendedorismo, inovação e performance empresarial da região, confirma entre os palestrantes o nome de Alexandre Caramaschi, CEO da Brasil GEO, ex-CMO da Semantix (Nasdaq) e cofundador da AI Brasil.
Com mais de 18 anos de atuação em tecnologia, transformação digital e inteligência artificial, Caramaschi apresentará, no dia 2 de junho, a palestra “Os robôs vão às compras: como otimizar sua operação para a era do Agentic Commerce”.
A edição 2026 da SNE, cujo o tema é “Escale Resultados”, é uma iniciativa da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, realizada em conjunto com a ACIC e em parceria com o SEBRAE.
“A proposta da SNE é conectar conteúdo estratégico, aplicação prática e geração de negócios. Entre os destaques da programação estão nomes ligados à inteligência artificial, liderança, comportamento de consumo, transformação digital e varejo de alta performance”, afirma a presidente da ACIC, Nina Bertelli.
Com entrada gratuita, mediante inscrição prévia — exceto para a Rodada de Negócios —, a programação será realizada entre os dias 1º e 3 de junho, no Prédio do Relógio, reunindo empresários, executivos e especialistas que estão liderando, na prática, as transformações do mercado.
Inteligência Artificial aplicada aos negócios
A presença de Alexandre Caramaschi reforça o debate sobre um dos movimentos mais discutidos atualmente no mercado global: a ascensão de agentes de inteligência artificial capazes de pesquisar, comparar produtos e tomar decisões de compra de maneira autônoma.
A discussão vai além da tecnologia e aponta para mudanças estruturais no comportamento do consumidor e na forma como empresas precisarão se posicionar em um ambiente cada vez mais orientado por automação, dados e experiências inteligentes.
Liderança, vendas e transformação digital
Outro destaque da programação é Pablo Funchal, que conduz a palestra “Liderança Consciente e de Alta Performance”, voltada aos desafios da gestão em um ambiente de mudanças aceleradas.
A programação também contará com a participação de Priscilah Plaça, trazendo reflexões sobre comportamento de consumo, vendas e transformação digital no varejo.
Além das palestras, a SNE 2026 promoverá painéis, rodadas de negócios, capacitações e encontros voltados à aplicação prática de inteligência artificial e inovação dentro das empresas.
Programação
1º de junho
Gigantes do Marketplace
● Participação de Mercado Livre, Shopee, TikTok Shop e E-commerce Brasil
● Debates sobre tendências digitais, escala e operações no ambiente online
CLICK
● Apresentação do Plano Bianual dos Institutos de Ciência e Tecnologia
● Capacitação em atendimento e aplicação prática de inteligência artificial
2 de junho
Modelos de Performance: Vendas, IA e Liderança
● Palestra de Alexandre Caramaschi sobre Agentic Commerce
● Painel sobre varejo inteligente
● Palestra de Pablo Funchal sobre liderança e alta performance
Dia do Crédito
● Imersão sobre crédito estratégico para negócios
● Consultorias com especialistas do mercado financeiro
● Palestra de Priscilah Plaça sobre vendas e geração de valor
3 de junho
Rodada de Negócios ACIC
● Encontro voltado à geração de parcerias, networking e novos contratos
● Presença estimada de 250 empresários e tomadores de decisão
Serviço
Semana de Negócios e Empreendedorismo 2026
● Data: 1º a 3 de junho de 2026
● Horário: das 8h às 17h
● Local: Pátio Ferroviário – Prédio do Relógio
● Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1050 – Vila Industrial – Campinas/SP
Inscrições:
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Foto: Crédito ACIC