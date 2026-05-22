Socorro (SP) recebe Encontro de Negócios em Turismo

Evento destaca o uso da Inteligência Artificial para acelerar os processos de vendas e gerar resultados e novos negócios

Em parceria com o SEBRAE Regional e com o Consórcio Circuito das Águas Paulista, a Secretaria Municipal de Turismo do Município de Socorro (SP), promove o evento “Conecta Turismo”, na próxima segunda, dia 25 de maio, às 19h, no Jardim Moda Shopping.

O evento tem como objetivo fortalecer o turismo regional por meio da integração entre diferentes segmentos da economia; Turismo, Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços, para que empreendedores desses setores e por meio do fortalecimento da cadeia produtiva, possam ampliar sua rede de contatos e criar parcerias estratégicas que realmente gerem resultados.

Um dos destaques desta edição é como o uso de tecnologias e inteligência artificial podem acelerar processos de vendas e gerar novos negócios na gestão empresarial, além de estratégias para melhorar a experiência do visitante e ampliar a competitividade dos destinos turísticos.

“É uma grande alegria receber um evento como o Conecta Turismo, que chega para aproximar pessoas, gerar conexões e abrir novas oportunidades para os negócios da nossa cidade e região. A parceria com o Sebrae-SP fortalece ainda mais esse movimento de inovação, desenvolvimento e valorização do empreendedorismo local, reunindo profissionais, empresas e ideias em um ambiente de troca, inspiração e crescimento. Socorro acredita no turismo como uma ponte para transformar experiências em oportunidades, movimentando a economia e fortalecendo cada vez mais o nosso destino”, finaliza Gê Barros, secretária de Turismo de Socorro.

O Conecta Turismo já passou pelas cidades de Amparo e Jaguariúna, reforçando a relevância do turismo para o desenvolvimento econômico do Circuito das Águas Paulista e do estado de São Paulo.

O evento é gratuito e os interessados podem se inscrever pelo link: https://linktr.ee/conectaturismo2026

Local: Jardim Moda Shopping

Data: 25 de maio de 2026

Horário: das 19h às 22h

Apoio ASTUR (Associação do Turismo): www.socorro.tur.br