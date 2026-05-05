Sofia Brasil realiza show na cidade de Piracicaba

No próximo domingo (10), a partir das 14h, a cantora e compositora Sofia Brasil vai levar toda a sua irreverência e talento para o palco do Clube Recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. A artista vai apresentar o seu show na tradicional festa “Pagode eu Fui”, da cidade de Piracicaba, interior do Estado de São Paulo. No mesmo dia, também sobe ao palco o grupo Doce Encontro.

O público já pode adquirir o ingresso através do site Ingresse https://www.ingresse.com/pagode-eu-fui-doce-encontro-e-sofia-brasil/. Para mais informações: (19) 9 9826 2169.

No repertório, Sofia Brasil vai cantar grandes sucessos da música popular, com muito arrocha e sertanejo, além das autorais “Menino”, “Perigosa sou eu” e “Obsessão”, que teve seu clipe divulgado em fevereiro, no Youtube. A irreverente canção, foi inspirado em personagens icônicos. A artista assina a composição do single que contou com a direção, produção e montagem da Miau Cultural. A faixa já está disponível em todas as principais plataformas de distribuição digital.

Obsessão:



Plataformas digitais:

https://sndo.ffm.to/yxeeevn

Vale lembrar, que em 2025, Sofia Brasil teve duas de suas músicas autorais entre as mais tocadas das rádios do Brasil no gênero pop nacional durante todo o ano. “Perigosa sou eu” e “Menino”, ocuparam a segunda e terceira posições no ranking da Crowley – especializada em monitoração (audiência) de áudio.

SOFIA BRASIL

A jornada de Sofia Brasil na música começou cedo. Com apenas oito anos de idade, sua voz já encantava quem a ouvia. Nascida e crescida em São Paulo, capital paulista, local onde vem grande parte de sua inspiração, tem raízes tanto no interior quanto na região Norte do Brasil.

Sofia Brasil sempre se espelhou muito na diversidade cultural que o Brasil oferece para suas composições e interpretações. Desde pequena é fascinada pelas pessoas e seus estilos. Entre apresentações em barzinhos, pequenos shows e até casamentos, ela transformava cada momento em uma experiência inesquecível.

Em sua caminhada em um centro cultural como São Paulo, Sofia Brasil teve contato com pessoas e lugares das mais diversas regiões do Brasil. Imagine caminhar pelas ruas de São Paulo… de uma casa você escuta um MPB. Nos bares, é pagode ou um sambinha. No fone do vizinho, rap. Na festa ao lado, sertanejo. Isso é um pouco da sensação de passear em uma cidade tão diversa, agora imagina nascer e crescer na muvuca paulistana? Essa é a realidade da menina mulher, Sofia Brasil, que sempre foi fascinada por essa mistura de culturas, se inspirando em ritmos como brega, mpb, pop, sertanejo e samba. Um estilo batizado de “Brega chique”, por Tierry (cantor e compositor).

Foi assim que nasceu o “Brega chique”: uma mistura autêntica de estilos, com batidas que lembram o sertanejo e o brega, timbres que evocam a popularidade, e uma alma que é única, porque é de Sofia Brasil.

Com o lançamento do EP “Sô Forte”, Sofia Brasil dá o primeiro passo de sua jornada musical profissional. São três músicas que revelam seu lado confiante, ousado e “arisco”. Canções que falam sobre superação, força e a certeza de que, mesmo diante dos desafios, é possível manter a cabeça erguida e o coração aberto.

Todas as três músicas são composições de Sofia Brasil e seu amigo Tierry (cantor e compositor baiano). “Menino” foi a escolhida como a primeira faixa de trabalho. Além de “Terapia”, também faz parte do projeto o single “Perigosa sou eu”.

Para ouvir suas músicas e conhecer um pouco mais de Sofia Brasil, acesse as redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/sousofiabrasil

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SERVIÇO

Evento: Pagode eu Fui – Show Sofia Brasil e Doce Encontro

Data: 10 de maio

Horário de abertura: 14h

Local: Clube Recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos – Avenida Dois Córregos, 3110 – Glebas Natalinas – Piracicaba/SP.

Mais informações: (19) 9 9826 2169