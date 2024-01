Soiças é o Campeão da 2ª Divisão do Futebol Amador de Pedreira “Jaguar Plásticos”

No sábado, 20 de janeiro, foi disputada a final da 2ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador Jaguar Plásticos, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, entre as equipes do Arsenal e Soiças.

Logo aos 5 minutos os Soiças abriram o placar e dominaram toda a etapa inicial ampliando para 3 a 0. Logo no início do segundo tempo, o Arsenal marcou, diminuindo para 3 a 1, porém, os Soiças dominaram as ações dentro de campo e marcaram mais três vezes ampliando para 6 a 1, uma goleada que mostrou a força da equipe na 2ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Pedreira.

A Secretaria de Esportes e Lazer, responsável pela organização, contou com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, através de Lei de Incentivo ao Esporte, e o patrocínio oficial da Jaguar Plásticos. “Nossos agradecimentos a todos que estiveram trabalhando para a disputa das finais da 2ª e 1ª divisões do Campeonato de Futebol Amador, com destaque ao apoio do nosso Prefeito Fábio Polidoro, Guarda Municipal da Secretaria de Segurança e Cidadania, Polícia Militar, Central de Ambulâncias da Secretaria de Saúde, DITRAN – Divisão de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, Brigada de Emergência, além das equipes NG Esportes, Esporte Show Mais e SRTV que estiveram transmitindo a partida ao vivo”, destacou na ocasião o Secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato.

As equipes campeã – Soiças, e vice-campeã – Arsenal, foram premiadas com medalhas e troféus, além da Arbitragem, o Artilheiro Lucas de Almeida Silveira da equipe do Arsenal com 11 gols, a Defesa Menos Vazada do time Churrasco/Futebol e o Melhor Jogador da 2ª Divisão, o atleta Felipe Almeida Silveira da equipe do Arsenal.

“Parabéns a todos os times que estiveram disputando a 2ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Pedreira, nosso muito obrigado a Jaguar Plásticos pela importante parceria através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, a equipe da Secretaria de Esportes e Lazer pela organização e a todos que estiveram trabalhando para o sucesso desta edição”, ressaltou o Prefeito Fábio Polidoro que juntamente com o Vereador Rafinha Cavenaghi e o Secretário de Esportes Patão, realizou a entrega das medalhas e troféus.