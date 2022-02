Solenidade encerra primeira turma do Programa Bolsa Trabalho

Um evento promovido pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) na manhã de quarta-feira (16), no Cegep (Centro Guaçuano de Educação Profissional), marcou o encerramento da primeira convocação do Programa Bolsa Trabalho. A turma foi formada por 45 pessoas beneficiadas.

Durante cinco meses, os beneficiários receberam bolsa-auxílio de R$ 540 por mês e curso de qualificação. Os cursos disponíveis são oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com duração de 80 horas. Em contrapartida, os favorecidos executam serviços administrativos ou de zeladoria em órgãos públicos municipais por quatro horas diárias, cinco dias por semana, pelo período de cinco meses.

Os beneficiados atuaram em diversos setores da Prefeitura, como limpeza pública e área administrativa nas Secretarias Municipais de Administração, Assistência Social, Assuntos Jurídico, Planejamento e

Desenvolvimento Urbano e Serviços Municipais. “A gente superou os obstáculos, vocês superaram as expectativas e ajudaram muito o município. Podem contar conosco e o PAT está à disposição”, ressaltou a coordenadora do PAT, Andreia Andreazi.

Segundo ela, integrantes da primeira turma convocada já conseguiram colocação no mercado de trabalho. “A gente tem feito um trabalho de realocar vocês e temos tido bons resultados, pois algumas bolsistas saíram no programa com uma vaga garantida. Teremos a abertura de vagas nesta quinta-feira da rede de atacado Pague Menos e vamos tentar inserir vocês no mercado de trabalho”, comentou.

Presente na solenidade, o prefeito Rodrigo Falsetti (Cidadania) ressaltou que o objetivo da Administração Municipal é ampliar o número de oportunidades de trabalho no município. “Recebemos a boa notícia de que fechamos 2021 com mais de três mil postos de trabalho de saldo positivo com relação a 2020. Isso mostra o que venho defendendo sempre que é o fato de Mogi Guaçu ser uma cidade que tem potencial e tem um povo trabalhador. Temos trabalhado diariamente para que possamos ter mais empregos”, disse.

Érica Aparecida Cananea, 42 anos, atuou por cinco meses da Secretaria de Assistência Social na área administrativa. Formada em psicologia, elogiou o programa e a experiência no setor público. “Eu estava desempregada e me inscrevi no programa e acabei indo atuar numa área que já conhecia, pois tinha trabalhado numa OSC (Organização de Sociedade Civil). Foi muito bom e, por isso, me inscrevi novamente”.

“Eu iniciei no programa e consegui retomar a faculdade de Administração. Acabei tendo uma oportunidade de continuar na Secretaria de Planejamento, agora, como estagiária. Estou muito grata pela oportunidade”, comentou Carla Bueno, 37 anos.

Já Aline do Nascimento Costa, de 30 anos, era só sorrisos durante o evento de encerramento, pois tinha acabado de ter a carteira de trabalho registrada pela empresa Ingredion. Ela fez parte da equipe de limpeza urbana. “Já fiz o exame médico e está tudo certo para eu começar após o PAT me encaminhar para uma entrevista. Estou muito feliz porque tenho um emprego e conseguirei cuidar melhor das minhas filhas”, concluiu.