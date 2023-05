Soluções para pesagem e contenção animal são destaques da Coimma na Agrishow

A Coimma, líder no mercado de troncos de contenção e balanças para a pecuária, apresenta seu porftólio de soluções para a contenção animal e para a pesagem de bovinos e caminhões durante a Agrishow. O estande da empresa na maior feira agropecuária da América Latina – que acontece de 1º a 5 de maio, em Ribeirão Preto (SP) – terá a exposição dos troncos Megatron, Convencional Plus, Americano e Sertanejo e das balanças Balpass, para o gado, e da Rodoviária MCM.

“Na pecuária, a mensuração do peso dos animais é essencial para o sucesso das fazendas. Acompanhar o ganho de peso, portanto, é uma atividade cotidiana, que exige precisão. Sem eficácia nesse procedimento, até mesmo a seleção genética do rebanho fica comprometida. Por isso, neste importante evento do setor, as balanças terão grande destaque em nosso estande”, destaca Gustavo Trivelin, zootecnista e coordenador de marketing da Coimma – companhia que estará no estande E-6a.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) exige a pesagem final dos bovinos antes do abate. Esse é um dos requisitos para garantir a segurança alimentar e a qualidade da carne. Alguns programas de certificação impõem o acompanhamento do peso dos animais, como o Carne Angus Certificada. Ciente dos desafios enfrentados para o potencializar os lucros nas fazendas, a Coimma apresentará Balpass. Balança de passagem de alta tecnologia que tem a versatilidade como principal diferencial, ela possibilita pesagem diária e automática do rebanho, pois quando colocada em locais estratégicos de passagem natural dos animais, como próximo a bebedouros ou cochos, registra o peso e envia os dados de forma instantânea para o sistema, via internet.

Na feira, a empresa também destaca os troncos Megatron, Convencional Plus, Americano e Sertanejo. Os equipamentos se destacam por proporcionar conforto aos animais, além de agregar em produtividade visando aumentar o potencial lucrativo da fazenda. Com diversas tecnologias embutidas, os troncos possibilitam o manejo racional em diversos procedimentos, como castração, inseminação artificial, marcação, transferência de embriões, palpação, casqueamento, inserção de brincos de identificação, medida de perímetro escrotal, de vacinações, coleta sangue e aplicação de injeções, entre muitos outros.

A Coimma destacará, ainda, seu último desenvolvimento no departamento de pesagem rodoviária: a Balança Modular-Concreto-Metálica (MCM). O equipamento se destaca dos demais disponíveis no mercado por sua mobilidade, modularidade, alta velocidade de instalação e redução de custo de obra civil. Suas células de carga – desenvolvidas por laboratórios de renome – são exclusivas e de última geração.

Coimma na Agrishow:

Local: Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Km 321 – Ribeirão Preto (SP)

Data: 1º a 5 de Maio

Horário: das 9 às 18 horas (horário de Brasília)