Sonho realizado: Paciente do Boldrini ganha boneca da Make-A-Wish® Brasil

Ver sua “filha” Laurinha nascer em um hospital. Esse foi o sonho realizado da pequena Gabriella Modena Simoneti, a Gabi, de quatro anos, na manhã desta sexta-feira, 27, no Centro Infantil Boldrini. Desde o ano passado, Gabi faz o tratamento no Boldrini e sempre quis ganhar uma boneca Reborn. Uma parceria da ONG Make-A-Wish® Brasil, com o apoio de um grupo de voluntários da Johnson & Johnson do Brasil, fez o desejo de Gabi se tornar realidade.

A boneca Laurinha, que já tinha nome mesmo antes de “nascer”, chegou às mãos de Gabi no meio de uma consulta de rotina. Surpresa, a menina segurou a “filha” e prometeu dar carinho, mamadeira, chupeta, cantar com ela e dar banho. “Estou muito feliz com a minha Laurinha”, disse ela agarrada à boneca, que imita um bebê recém-nascido.

A emoção tomou conta do consultório e a mãe de Gabi, Roseli Modena, não se conteve. “Eu sou muito grata ao Boldrini, aos médicos, à Make-A-Wish® que tornaram o sonho da minha filha possível e a trataram com tanto amor. Ela já sofreu tanto com o tratamento, fez cirurgia, quimioterapia, e ver ela sorrindo assim, não tem preço”, disse contendo as lágrimas.

Para a oncopediatra, Dra. Mayra Troiani, que acompanha as interações do hospital com a ONG, este tipo de ação beneficia e muito o tratamento. “Esses momentos de felicidade são essenciais para a recuperação das crianças. Elas atravessam um momento difícil, vir ao hospital nem sempre é legal e assim, com esses momentos, elas se fortalecem, saem da rotina”, explica.

A responsável pela área de Comunicação e Marketing da Make-A-Wish® Brasil, Juliana Soares, conta que a parceria com o Boldrini é antiga e que cada sonho realizado é especial. “É sempre uma emoção diferente, ver como a criança consegue desfocar o problema e realmente viver o sonho dela. Nessa época de pandemia o desafio é ainda maior. Seguimos todos os protocolos, diminuímos o contato e mesmo assim proporcionamos uma experiência inesquecível e transformadora para essas crianças. Diante deste cenário, lançamos a campanha “Não Pare de Sonhar”, com o intuito de realizar mais de 400 sonhos em 2020. Estamos com uma força-tarefa adaptada aos tempos de pandemia para realizar sonhos de crianças como a Gabi”, avalia.

Sobre a Make-A-Wish® Brasil

“A Make-A-Wish® Brasil é uma das 41 afiliadas da Make-A-Wish® International, uma das instituições de apoio à criança mais conhecidas e respeitadas no mundo, com presença em mais de 50 países em 5 continentes. Já foram realizados mais de 500.000 sonhos desde a fundação em 1980, mobilizando mais de 40.000 voluntários e atingindo mais de 350.000 pessoas no mundo. Fundada em 2008, a Make-A-Wish® Brasil já realizou mais de 2.700 sonhos de crianças portadoras de doenças graves em todo o país. Juntos com equipes médicas, voluntários, doadores e patrocinadores, criamos sonhos que transformam a vida de crianças com doenças graves, dando-lhes esperança, força e alegria”.

Sobre o Centro Infantil Boldrini

Centro Infantil Boldrini ? maior hospital especializado na América Latina, localizado em Campinas, que há 42 anos atua no cuidado a crianças e adolescentes com câncer e doenças do sangue. Atualmente, o Boldrini trata cerca de 10 mil pacientes de diversas cidades brasileiras e alguns de países da América Latina, a maioria (80%) pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Um dos centros mais avançados do país, o Boldrini reúne alta tecnologia em diagnóstico e tratamento clínico especializado, comparáveis ao Primeiro Mundo, disponibilidade de leitos e atendimento humanitário às crianças portadoras dessas doenças. www.boldrini.org.br.