SOV COMEÇA A COLOCAR GUIAS NA AVENIDA ALÍBIO CAVEANHA, NA ALTURA DO YPÊ AMARELO

A SOV (Secretaria de Obras e Viação) avançou nos últimos dias na finalização da fase 2 da Avenida Alíbio Caveanha, no trecho onde as obras são executadas com recursos do Município. A construção da travessia sobre o córrego do Ypê Amarelo foi concluída e a equipe da secretaria trabalha na implantação de guias e sarjetas no trecho que faz ligação com o bairro.

Estas obras são custeadas com recursos próprios pelo Município e estão no estágio final. O valor total é de R$ 5.919.778,59 e os recursos são provenientes da venda de lotes pertencentes à Prefeitura no Ypê Amarelo.