SOV CONTINUA O TRABALHO NO CANAL DO SANTA CECÍLIA E CANAÃ

A SOV (Secretaria de Obras e Viação) avançou nas obras contra enchentes no Jardim Santa Cecília e Canaã. A equipe que trabalha no local está realizando a execução de talude, que é uma barreira que dá estabilidade no terreno, e na colocação de aduelas de concreto.

Esse canal fica situado próximo à Avenida José Rodrigues Neto e é um canal natural que recebe água proveniente das chuvas que atingem os dois bairros. Quando chove em excesso, o transbordamento desse canal contribui com o alagamento em pelo menos três ruas do Santa Terezinha.

A obra está sendo executada pela empresa DRJ de Oliveira e o investimento total é de R$ 788.181,53, a fundo perdido. A previsão de término da obra é em julho.