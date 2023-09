SP Sem Fogo: atenção redobrada para o risco de incêndios florestais

Onda de calor e clima seco contribuem para propagação das queimadas;

participação da população é fundamental para prevenir ocorrências

A chegada de uma forte massa de ar seco e quente, divulgada pelo Centro

de Gerenciamento de Emergências (CGE), acende alerta para aumento do

risco de incêndios florestais em São Paulo. O clima seco e a baixa

precipitação ressecam as folhas e favorecem a propagação de

queimadas com muito mais facilidade. Segundo dados do Painel

Geoestatístico dos Incêndios Florestais em Unidades de Conservação e

Áreas Protegidas, publicado pela Secretaria de Meio Ambiente,

Infraestrutura e Logística (Semil), no último mês foi registrado um

aumento de 49% nas ocorrências de incêndio, em comparação ao mesmo

período de 2022.

A participação direta da população é fundamental para impedir e

mitigar a propagação descontrolada de incêndios em áreas verdes,

principalmente em condições climáticas extremas como esta. Para isso,

é recomendado que as pessoas evitem o descarte inadequado de bitucas de

cigarro, especialmente em rodovias e áreas vegetadas. Essa prática,

além de causar poluição, pode resultar em incêndios de grande

proporção e acidentes de trânsito.

É aconselhável ainda, evitar a realização de fogueiras e a queima de

lixo. As fagulhas provenientes dessas atividades podem ser facilmente

levadas pelo vento, aumentando o risco de propagação das chamas. Para

aqueles que residem em áreas rurais, recomenda-se manter o terreno

limpo e livre de materiais inflamáveis. Essa medida preventiva

contribui para reduzir o risco de incêndios nas proximidades,

protegendo tanto o próprio terreno quanto a comunidade local.

Em agosto de 2022 foram registrados 44 focos de incêndio, que

resultaram na queima de 22 mil hectares de vegetação. Já no mesmo

período de 2023 o Painel Geoestatístico registrou 89 incêndios. O

aumento de 49% pode ser justificado pela diminuição na incidência de

chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em agosto

de 2022, foram registrados 37,2 mm de precipitação, e em 2023 apenas

28,3 milímetros.

O Estado de São Paulo também tem atuado para fortalecer, cada vez

mais, as ações de prevenção e combate. Neste ano, com a Operação

SP Sem Fogo, estão sendo investidos R$97 milhões na aquisição de

equipamentos anti-incêndio, de veículos, na limpeza de áreas

marginais de rodovias, na ampliação do uso de tecnologia de boletins

meteorológicos e monitoramento via satélite.

SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo visa, entre outras ações, diminuir os riscos

associados aos focos de incêndio no Estado, principalmente durante o

período mais seco do ano, de junho a outubro na região Sudeste do

país. A operação é uma parceria entre as Secretarias de Meio

Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Segurança Pública e

Defesa Civil do Estado. Além disso, conta também com ações e

investimentos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental,

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), Departamento de

Estradas de Rodagem (DER), Fundação Florestal (FF), Coordenadoria de

Fiscalização e Biodiversidade (CFB) e Secretaria de Agricultura e

Abastecimento (SAA).