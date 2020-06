SSM REALIZARÁ SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM HOSPITAIS E LOCAIS DE GRANDE FLUXO DE PESSOAS

A SSM (Secretaria de Serviços Municipais) iniciará nesta terça-feira, 23, o trabalho de higienização em torno dos hospitais e pontos onde existe um grande fluxo de pessoas.

Estão sendo utilizados no processo caminhões pipa com capacidade para 8 mil litros de água com cloro, que estão sendo fornecidos pelo SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto). O trabalho de higienização tem sido feito para evitar a propagação do novo coronavírus.

Nesta terça-feira serão higienizados o entorno do Hospital São Francisco, Santa Casa, AME (Ambulatório Médico de Especialidades), Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, a sede da Secretaria de Saúde e rodoviária.

Caso a água com cloro seja suficiente, o serviço será estendido até o entorno da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II e Cemitério do Jardim Novo.

Na quarta-feira, dia 24, a SSM estará nas agências bancárias do centro e da capela, praça do recanto e no terminal de ônibus.