Stock Car coloca fã no pódio em Interlagos

Leilão em prol do Instituto Ingo Hoffmann dará direito ao vencedor de entregar troféu no dia 31 de julho. Outro pleito valerá o para-choque do carro de Tony Kanaan

A Stock Car Pro Series vai oferecer a um fã a oportunidade de entregar o troféu a um dos pilotos que estarão no pódio da sétima etapa da temporada, que será realizada no próximo dia 31 de julho, em Interlagos. Em parceria com a plataforma digital Play For a Cause, a categoria irá leiloar a experiência única de subir ao pódio juntamente com os melhores da etapa paulistana.

O vencedor da ação também terá acesso aos boxes das equipes da Stock Car Pro Series, Stock Series e o recém lançado BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA, além de frequentar os camarotes, caminhar pelo grid e desfrutar da emoção pouco antes da largada do principal evento do fim de semana.

Objeto de desejo — Além da ação valendo uma experiência completa para o fã do esporte a motor em Interlagos, há um outro leilão em curso valendo para os próximos dias. Nele, o amante do automobilismo terá a oportunidade de adquirir um para-choque do Toyota Corolla de Tony Kanaan na Stock Car. Trata-se de artigo único e autografado por um dos maiores pilotos brasileiros em todos os tempos, laureado com o título da Fórmula Indy em 2004 e com a vitória nas 500 Milhas de Indianápolis em 2013.

A renda obtida com o leilão de experiência e também com o leilão do para-choque do Corolla de Kanaan será toda revertida ao Instituto Ingo Hoffmann, entidade localizada em Campinas (SP) que acolhe crianças em tratamento contra o câncer e suas respectivas famílias, oriundas de todo o Brasil, e capitaneada pelo doze vezes campeão da Stock Car.

O leilão de experiência teve início nesta semana e vai até 26 de julho, enquanto a ação que vai leiloar o para-choque do carro de Tony Kanaan terá validade até 1º de agosto. Para participar, basta clicar no link (https://play.foracause.com.br/stock-car/), seguir as instruções destacadas na página e dar seu lance.

Confira a programação completa, incluindo horários das largadas em Interlagos:

Programação em Interlagos

Quarta-feira, 27 de julho

12h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 1

15h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 2



Sexta-feira, 29 de julho

08h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

09h25 – Stock Series – Shakedown

09h45 – Stock Car – Shakedown

10h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

11h30 – Stock Series – Treino Livre 1

12h10 – Stock Car – Treino Livre 1

14h05 – Stock Series – Treino Livre 2

15h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

16h10 – Stock Car – Treino Livre 2

Sábado, 30 de julho

08h00 – Stock Series – Treino Livre 3

09h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

10h30 – Stock Series – Classificação

13h10 – Stock Car – Classificação

14h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

15h30 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 31 de julho

10h00 – Visitação aos boxes

11h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

13h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h45 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h10 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)