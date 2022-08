Stock Car relança guia estatístico e apresenta biografia de André Bragantini Jr.

Entrevista coletiva no último sábado, em Interlagos, marcou lançamento de duas obras relacionadas à categoria

O fã do automobilismo e da Stock Car Pro Series ganhou duas obras nesta semana. No último sábado (30), em entrevista coletiva em Interlagos, palco da sétima etapa da temporada, foram lançados dois livros que abordam a categoria: o Guia BRB Stock Car, que entra em sua quarta edição, e a biografia ‘Ultrapassando Limites’, que conta a história de vida e superação do piloto André Bragantini Jr.

O evento contou com a participação de Fernando Julianelli, CEO da Vicar — promotora da Stock Car —; o jornalista e comentarista Reginaldo Leme; os jornalistas Milton Alves e Alan Magalhães, responsáveis pelo Guia BRB Stock Car; André Bragantini Jr. e Alexander Grünwald, autor da biografia ‘Ultrapassando Limites’.Também estava presente Daniela Leme, diretora da Oficina 259, editora da biografia de Bragantini.

“Para nós, é motivo de muita alegria. Eu e Andrezinho nos conhecemos há muitos anos, ele e a família toda, corremos juntos, fazem parte da minha história. Sobre o Guia, ele não poderia deixar de existir porque é uma fonte muito importante para os jornalistas e para os fãs. E o Banco BRB, que é nosso parceiro, adotou a causa, então estou muito feliz”, declarou Fernando Julianelli.

A história em números — O Guia BRB Stock Car traz todos os números da categoria desde o ano da sua origem, 1979, até o desfecho da temporada 2021, entregando estatísticas valiosas para pesquisas sobre a história do nosso automobilismo, produção de reportagens, entre outras formas de produção de conteúdo.

“Como jornalista, gostaria de ter o guia em mãos. Porque ele tem muitas informações. Quem olhar para o guia com olhos de pauteiro vai enxergar matérias para todos os dias. Fico muito contente e agradeço à Vicar e ao Banco BRB, que nos permitiu republicar o guia, ao Alan Magalhães, a todos que ajudaram, e conseguimos. Agora o guia está na mão de todos vocês”, comentou Milton Alves.

Editado pela PolePress Geração de Conteúdo, o Guia BRB Stock Car já pode ser adquirido por meio do site neste endereço.

Vencedor da vida — O projeto da biografia ‘Ultrapassando Limites’ nasceu há mais de três anos e conta, além da trajetória esportiva de André Bragantini Jr., também como o piloto superou os desafios ao conviver com a síndrome de Tourette.

“O livro conta a minha história, da minha convivência com a síndrome, da minha vida, e de como o automobilismo me salvou. É lindo, emocionante, fala muito de corrida, mas fala também da minha história de vida e da minha vitória fora das pistas”, declarou André.

“O principal é que a maneira como a gente conta a história pode se resumida como você sentar ao lado de uma pessoa que tem medo da turbulência no avião, colocar a mão no braço dela e dizer: vai passar, daqui a pouco vem o céu azul. Essa é a mensagem principal do livro, e acho que conseguimos passar isso”, salientou o biógrafo e jornalista Grünwald.

Lançamento – André Bragantini Jr., Alexander Grünwald e a Oficina 259 convidam para o lançamento de ‘Ultrapassando Limites’ na próxima terça-feira, 2 de agosto, em sessão de autógrafos na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, em São Paulo. É possível adquirir o livro pela internet tanto na versão online como na física. A pré-venda pode ser feita pelo Mercado Pago, com 10% de desconto, autografado pelo André e com frete grátis até 23h30 desta segunda-feira, 1º de agosto. O link para aquisição está aqui.