Stock Car: Velocitta traz uma das frenagens mais desafiadoras da temporada

A freada da reta oposta é feita em descida com uma redução da quinta para a segunda marcha e sobrecarrega todo o sistema de freios dianteiros do Stock Car. Local também é essencial para ultrapassagens em um dos circuitos mais difíceis de conquistar posições.

– Daniel Serra retorna depois de ausência na etapa de Interlagos. Ele é o vice-líder do campeonato, 22 pontos atrás de Gabriel Casagrande;

– Largada da primeira corrida acontece às 13h10 deste domingo (4) com transmissão ao vivo de Band, SporTV e várias plataformas digitais

A Stock Car Pro Series retorna ao Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), para a oitava etapa da temporada 2022. No próximo fim de semana, o circuito paulista será palco de uma das etapas mais importantes do ano, marcando o retorno do vice-líder do campeonato Daniel Serra, que esteve fora das disputas em Interlagos por um compromisso nas 24 Horas de Spa-Francorchamps, onde competiu pela Ferrari. Agora com todos os pilotos na pista, todas as atenções se voltam para a briga pelo topo da tabela e como os líderes vão se comportar para sair do Velocitta com vantagem.

A pista paulista é uma das mais desafiadoras do calendário atual no quesito ultrapassagens e a frenagem pode ser decisiva para conquistar posições. A frenagem mais forte do traçado é no final da reta oposta, aonde os pilotos chegam em quinta e reduzem para a segunda marcha, em descida, transferindo todo o peso para a dianteira do carro. O circuito de Mogi Guaçu é um dos que mais exige do sistema de freios no atual calendário; considerada das mais travadas da temporada, tem como freada mais forte na aproximação para a curva 1, no final da reta principal e uma freada em descida, para a sequência do “saca-rolhas”, uma seção que traz uma sequência de três curvas – esquerda-direita-esquerda – em um acentuado declive.

Como há pouco espaço e tempo para que as rodas recebam para o resfriamento do sistema de freios, a temperatura é um fator determinante na pilotagem, especialmente quando os carros andam muito próximos uns dos outros. No entanto, as pastilhas de freio que a Fras-le fornece para todas as equipes são projetadas para suportarem temperaturas de até 840ºC, enquanto os discos fornecidos pela Fremax aguentam temperaturas constantes de até 720ºC sem prejuízos ao desempenho e à segurança do conjunto. No Velocitta, os pilotos passam 25% do tempo de volta com o pé no pedal do freio.

Na primeira passagem da categoria pelo autódromo, em maio pela quarta etapa, Gabriel Casagrande somou pontos importantes e retomou a liderança da competição. O piloto do carro Chevrolet Cruze #83 largou da quinta colocação para a primeira corrida e terminou na quarta colocação. Serra não classificou bem e partiu apenas da 14ª colocação, terminando a primeira corrida em sexto lugar. Para a segunda corrida, Casagrande foi o 11º e Serra o nono.

Claro que tudo pode mudar, mas a previsão do tempo para o Velocitta é de um dia quente e ensolarado no domingo que recebe as duas corridas válidas pela oitava etapa, de acordo com o site Accuweather. A mínima do dia deve ficar em 13°C e a máxima em 24°C, com Sol entre nuvens e 14% de probabilidade de chuva.

A FRAS-LE e a FREMAX são as fornecedoras oficiais de pastilhas e discos de freio da categoria, respectivamente, e trabalham em conjunto com as todas as equipes do grid para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência e confiabilidade. A Fremax é a fornecedora dos discos desde 2004 e a Fras-le, desde 2016.

Fala, piloto!

“A freada mais forte do Velocitta com certeza é a freada da reta oposta. A gente vem numa descida a mais de 190km/h e reduz de quinta para a segunda marcha. É bem técnico porque é uma das freadas com o carro bem inclinado, a frente para baixo com a traseira bem alta. Geralmente a traseira da uma flutuada e a gente tem um travamento das rodas traseiras, é bem difícil e a gente acaba colocando muita pressão para parar o carro, praticamente só com os freios da frente. Com certeza é a curva mais técnica no Velocitta e onde a gente consegue ganhar mais tempo”.

(Gaetano di Mauro, KTF Sports, Chevrolet Cruze #11)

A pista do Velocitta na ótica da FRAS-LE & FREMAX

“A frenagem mais desafiadora é na aproximação da curva da reta oposta que é em descida. O carro chega numa velocidade alta e faz uma redução brusca porque é uma curva fechada e em descida. Isso faz com que o peso do carro seja transferido para a parte dianteira, sobrecarregando o freio dianteiro naquele ponto. A temperatura é mais alta, o piloto precisa de uma pressão maior de frenagem e é um ponto de ultrapassagem. Então naquele ponto o freio é fundamental para manter a estabilidade do carro, atacar a curva na posição correta e ainda tentar uma ultrapassagem”.

(André Brezolin, engenheiro de projeto FRAS-LE & FREMAX)

Calendário Stock Car Pro Series 2022

Etapa 8 – 04/09 – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

Etapa 9 – 25/09 – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapas 10 e 11 – 23/10 – Goiânia

Etapa 12 – 20/11 – Brasília – Super Final BRB

8ª Etapa – Stock Car Pro Series 2022

MOGI GUAÇU (SP)

Autódromo do Velocitta

Extensão: 3.438 metros

Sentido: anti-horário

Curvas: 12 (8 à esquerda e 4 à direita)

Características técnicas (nível 1 a 5 do menor para o maior):

Abrasividade do asfalto: 3

Força lateral: 2

Nível de exigência dos freios: 4

Pneu mais exigido: traseiro direito

Inauguração: 2012

Previsão climática: Mínima de 12ºC e Máxima de 24ºC, Sol entre nuvens e 14% de probabilidade de chuva no domingo de acordo com o AccuWeather.

PROGRAMAÇÃO DA ETAPA

Sexta-feira, 2 de setembro

08h30 – Stock Car Pro Series – Treino Piloto Convidado

10h – Stock Car Pro Series – Treino Piloto Convidado

12h – Stock Car Pro Series – Treino Piloto Convidado

15h – Stock Car Pro Series – Shakedown

15h30 – Stock Car Pro Series – 1º treino, 1º Grupo

16h05 – Stock Car Pro Series – 1º treino, 2º Grupo

Sábado, 3 de setembro

8h25 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 1º Grupo

9h – Stock Car Pro Series – 2º treino, 2º Grupo

13h30 – Stock Car Pro Series – Classificação

Domingo, 4 de setembro

13h10 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h48 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Sobre a FRAS-LE:

A Fras-le destaca-se por ser um powerhouse de reposição em autopeças, reunindo produtos de alta qualidade e marcas reconhecidas pelo mercado em seu portfólio. Além disso, é uma das maiores fabricantes mundiais de material de fricção, atendendo os segmentos de montadoras e reposição. A companhia desenvolve, produz e comercializa produtos para automóveis, motos, veículos pesados, aviação e também para as linhas ferroviária e industrial. Com unidades nos Estados Unidos, China, Argentina, Uruguai e Índia, possui 11 plantas industriais, seis centros de distribuição, quatro escritórios comerciais, dois centros de tecnologia e desenvolvimento e uma equipe capacitada para atender os clientes em mais de 125 países nos cinco continentes, oferecendo mais de 14 mil referências em soluções em autopeças. Desde 1996 a Fras-le é controlada pelas Empresas Randon.