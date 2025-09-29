Stock Light tem vitórias de Gabriel Koenigkan e Guto Rotta no Velocitta e define candidatos a prêmio milionário
Serão cinco os pilotos concorrentes ao equivalente a R$ 2,5 milhões em insumos e incentivos e a uma vaga no grid da BRB Stock Car Pro Series em 2026
Cinco homens e um destino: em Brasília, no fim de semana de 29 e 30 de novembro, Enzo Bedani, Felipe Barrichello Bartz, Leo Reis, Alfredinho Ibiapina e Guto Rotta vão lutar pelo título da temporada 2025 da Stock Light e pela premiação milionária — o equivalente a R$ 2,5 milhões em insumos e incentivos — que levará o futuro campeão da categoria de acesso a se juntar às estrelas da BRB Stock Car Pro Series no ano que vem. Os finalistas do campeonato foram definidos nesta quente manhã de domingo (28) no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior paulista, no desfecho da quinta rodada do calendário. Foi uma jornada marcante para o jovem Gabriel Koenigkan (W2 ProGP), que aos 16 anos venceu pela primeira vez na Stock Light na Corrida 2 da etapa. No desfecho da programação, Guto Rotta (Garra Racing Team) repetiu o feito do Velopark, em junho, e voltou a escalar o topo do pódio para obter seu segundo triunfo na competição.
Foram duas provas bastante acirradas em Mogi Guaçu para completar a penúltima etapa do ano, em fim de semana que teve Rafael Martins entre os protagonistas. Vencedor na prova de sábado, o paulista de 26 anos, em sua estreia pela ArtCon Racing, conquistou os segundos lugares nas duas corridas deste domingo. O pódio na segunda prova da rodada foi completado por “Pipe” Barrichello Bartz na segunda disputa, enquanto Erick Schotten (W2 ProGP) terminou a última corrida da etapa no top-3.
Caçula brilha com vitória — Com o adolescente Gabriel Koenigkan na pole position, a Stock Light partiu para definir os pilotos que avançaram para a Super Final com possibilidades de lutar pelo título. O jovem de 16 anos foi seguido por grid por Rafa Martins, Felipe Barrichello Bartz, Vinícius Papareli e Enzo Bedani, líder do campeonato.
A Corrida 2 da etapa teve ritmo muito forte e alta intensidade do começo ao fim. Os quatro primeiros colocados no grid mantiveram as posições. Um dos destaques foi Mathias de Valle, que subiu três colocações e alcançou o top-5, seguido por Alfredinho Ibiapina e Enzo Bedani. Leo Reis replicou a remontada de sábado e, na metade da prova, já tinha conquistado nove posições.
As voltas finais entregaram disputas acirradas: uma delas valeu o terceiro lugar e teve como concorrentes “Pipe” Bartz, Papareli e Mathias de Valle, com destacada performance. Pouco mais atrás, Enzo Bedani e Guto Rotta batalharam pela sétima posição. Até que o safety-car foi acionado pela direção de prova em razão da escapada de Pedro Garcia quando restavam quatro minutos para a bandeirada.
Ainda houve tempo para a relargada com uma volta em regime de bandeira verde. Pouco depois, Koenigkan confirmou o triunfo geral e entre os “rookies”, subindo ao topo do pódio na Stock Light. Rafa Martins cruzou a linha de chegada em segundo e Felipe Barrichello Bartz, o terceiro, marcando pontos preciosos para o campeonato. Vinicius Papareli terminou em quarto, seguido por Alfredinho Ibiapina. Enzo Bedani foi o sétimo e Guto Rotta, oitavo, abriu a fila com a inversão dos oito primeiros para a terceira e última prova da etapa.
“A emoção da vitória é algo único”, descreveu Koenigkan. “Nada se compara com o passar em primeiro na linha de chegada, ainda mais no meu primeiro ano na Stock Light e em uma categoria de turismo depois de vir do kart. Nossa equipe trabalhou muito, e fizemos um trabalho impecável nessa minha evolução aqui. O time todo é muito responsável por essa vitória, essa pole, esse fim de semana. Agora vamos correr em casa, diante da nossa família, com meu povo. Vai ser uma emoçãozinha a mais. Muito ansioso para a próxima etapa e fechar bem essa minha primeira temporada aqui”, disse o brasiliense.
Rotta volta a vencer — A última corrida da etapa teve início pautado por incidentes envolvendo protagonistas do campeonato como Bedani e Leo Reis. Koenigkan, Ernani Kuhn e Vini Papareli também ficaram pelo caminho, o que fez a direção de prova intervir com o safety-car logo de cara. Sob regime de bandeira amarela, Rotta era o líder, seguido por Ibiapina e Mathias de Valle.
A relargada foi dada na volta 5 da prova, mas o safety-car voltou à pista porque Bedani não conseguiu seguir na prova e ficou parado entre as curvas 6 e 7. A bandeira verde tremulou novamente no oitavo giro com Guto Rotta puxando a fila à frente de Alfredinho Ibiapina, muito pressionado por Rafa Martins. De Valle era o quarto e Schotten, o quinto.
Os instantes finais trouxeram a feroz batalha pelo segundo lugar entre Ibiapina e Rafa Martins, um dos grandes nomes do fim de semana. O paulista conseguiu encaixar grande manobra de ultrapassagem na penúltima volta. Alfredinho caiu para terceiro e, logo em seguida, rodou após incidente com Mathias de Valle, que vinha imediatamente atrás.
Mathias foi punido em 20s pelo incidente e perdeu posições preciosas. A vitória ficou com Guto Rotta, que terminou com 1s426 de vantagem para Rafa Martins, dono de mais um pódio no fim de semana com o segundo lugar. Erick Schotten conquistou resultado importante para o campeonato e foi o terceiro, seguido por Felipe Barrichello Bartz, que terminou em um precioso quarto lugar, enquanto o quinto foi João Bortoluzzi, o vencedor entre os “rookies”.
“Uma vitória é sempre muito importante: tanto para a mente, para a moral, para a autoconfiança, tudo, enfim. É um resultado que eu e minha equipe vínhamos trabalhando e esperando muito. Sabemos das nossas capacidades. Às vezes as coisas não encaixam, mas sempre nos unimos para resolver. Tentamos achar caminhos para ficar mais rápidos, tanto a equipe com o carro quanto eu e meu engenheiro, Patrick. Viemos evoluindo aos poucos ao longo das etapas, e é muito gratificante voltar ao topo. Fim de semana de superação, como foram todos os outros nessa temporada, mas muito feliz por voltar pra casa com o troféu de primeiro lugar. Vamos para a próxima”, declarou o gaúcho de Encantado, um dos finalistas de 2025 na Stock Light.
Os finalistas — Líder em praticamente toda a temporada, Enzo Bedani, paulista de 17 anos, vai para a decisão com um total de 287 pontos, apenas dois a mais em relação a Barrichello Bartz. Matematicamente, Leo Reis (W2 ProGP) segue na briga pelo título e está em terceiro, com 242 tentos, seguido por Alfredinho Ibiapina (W2 ProGP), com 218, e por Guto Rotta, que tem 208.
A pontuação absoluta não considera os descartes, que serão aplicados somente ao término da primeira prova da etapa final, em 29 de novembro. Neste cenário, o líder virtual é “Pipe” Barrichello Bartz, que soma 279 pontos (descartando seis tentos), contra 273 de Bedani (que descartaria 14). Leo Reis tem 234 já considerando os descartes de oito pontos, seguido por Alfredinho Ibiapina, com 218 tentos e sem ter o que descartar. Guto Rotta, com cinco pontos a desconsiderar, é o quinto, com 203, perto do limite de 84 pontos — quantidade total que será colocada em jogo na etapa final — em relação ao líder do campeonato.
A sexta e derradeira etapa da temporada 2025 da Stock Light vai representar a coroação do novo campeão e futuro nome no grid da BRB Stock Car no ano que vem. A Super Final será realizada em meio à reinauguração do Autódromo BRB, em Brasília (DF), no fim de semana de 29 e 30 de novembro.
Stock Light, temporada 2025
Etapa 5, Autódromo Velocitta, Mogi Guaçu (SP)
Corrida 2, domingo, resultado final
1º – Gabriel Koenigkan (W2 Racing ProGP), 13 voltas em 21min39s692
2º – Rafael Martins (ArtCon Racing), a 0s922
3º – Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), a 2s931
4º – Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 3s486
5º – Mathias de Valle (ArtCon Racing), a 3s944
6º – Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), a 4s828
7º – Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), a 5s138
8º – Guto Rotta (Garra Racing Team), a 5s891
9º – João Bortoluzzi (MForce), a 6s304
10º – Léo Reis (W2 Racing ProGP), a 6s434
11º – Juninho Berlanda (SG28 Racing), a 7s447
12º – Erick Schotten (W2 Racing ProGP), a 7s889
13º – Luis Trombini (Garra Racing Team), a 8s189
14º – Ernani Kuhn (MTK Racing Team), a 8s473
15º – Enzo Gianfratti (W2 Racing ProGP), a 8s943
16º – Witold Ramasauskas (RTR Sport Team), a 9s498
17º – Will Cesar (MForce), a 10s649
18º – Bruna Tomaselli (SG28 Racing), a 36s952
Não completaram
Pedro Garcia (RTR Sport Team), a 4 voltas
Augusto Sangalli (Infinity Competições), a 5 voltas
Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 10 voltas
Excluída
Kaká Magno (Infinity Competições)
Corrida 3, domingo, resultado final
1º – Guto Rotta (Garra Racing Team), 14 voltas em 27min16s984
2º – Rafael Martins (ArtCon Racing), a 1s426
3º – Erick Schotten (W2 Racing ProGP), a 5s575
4º – Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), a 6s030
5º – João Bortoluzzi (MForce), a 9s831
6º – Luis Trombini (Garra Racing Team), a 11s629
7º – Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 11s841
8º – Enzo Gianfratti (W2 Racing ProGP), a 17s458
9º – Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), a 20s009
10º – Kaká Magno (Infinity Competições), a 21s472
11º – Mathias de Valle (ArtCon Racing), a 25s041
12º – Juninho Berlanda (SG28 Racing), a 25s839
13º – Will Cesar (MForce), a 42s993
Não completaram
Witold Ramasauskas (RTR Sport Team), a 9 voltas
Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), a 10 voltas
Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 14 voltas
Gabriel Koenigkan (W2 Racing ProGP), a 14 voltas
Léo Reis (W2 Racing ProGP), a 14 voltas
Ernani Kuhn (MTK Racing Team), a 14 voltas
Augusto Sangalli (Infinity Competições), a 14 voltas
Bruna Tomaselli (SG28 Racing), não largou
Pedro Garcia (RTR Sport Team), não largou
Classificação do campeonato geral após cinco etapas
1º Enzo Bedani, 287 pontos
2º Felipe Barrichello Bartz, 285
3º Leo Reis, 242
4º Alfredinho Ibiapina, 218
5º Guto Rotta, 208
6º Mathias de Valle, 179
7º Rafael Martins, 173
8º Ernani Kuhn, 160
9º Bruna Tomaselli, 154
10º Juninho Berlanda, 150
11º Enzo Gianfratti, 150
12º Erik Schotten, 147
13º Gabriel Koenigkan, 118
14º João Bortoluzzi, 114
15º Luis Trombini, 106
16º Akyu Myasava, 105
17º Pedro Garcia, 95
18º Kaká Magno, 90
19º Will Cesar, 85
20º Lucca Zucchini, 64
21º Witold Ramasauskas, 53
22º Vinícius Papareli, 48
23º Enzo Falquete, 9
24º Augusto Sangalli, 0
*pontuação extraoficial
Stock Light, temporada 2025, calendário
6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF)