Stoller destaca soluções inovadoras na Hortitec, maior encontro de horticultura da América Latina

Para o produtor, será possível ter acesso às novas tecnologias voltadas à fisiologia das plantas em meio a um momento de desafios climáticos vivenciados na produção

A Stoller, uma empresa Corteva Agriscience, marcará presença na 29ª edição da Hortitec – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, que ocorre de 19 a 21 de junho, em Holambra (SP). Trata-se do maior encontro de horticultura da América Latina, reunindo 500 empresas expositoras do Brasil e do exterior. Com a expectativa de atrair 32 mil visitantes e movimentar R$ 450 milhões, a Hortitec é uma vitrine de inovações e tecnologias voltadas para a produção de hortaliças, frutas, flores, plantas e florestais.

No estande da Stoller, produtores e visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto o Conceito Cultive HF, uma estratégia de manejo exclusiva, que incorpora as mais avançadas tecnologias em produtos biológicos, bioestimulantes, fisiológicos e de nutrição, desenvolvidas para proteger, nutrir e equilibrar fisiologicamente as plantas, promovendo maior vigor, rentabilidade, qualidade e produtividade.

O Cultive HF se destaca com três soluções inovadoras que compreendem todo o ciclo das culturas. As soluções de manejo do Implantar (Stimulate, Root Top e Rizotec) atuam no período inicial da lavoura, melhorando a implantação e estabelecimento da cultura, proteção contra nematoides e melhorando o enraizamento. Dando sequência à estratégia de manejo Nutra&Defenda HF (família Re-leaf), visa a sanidade e nutrição equilibrada das plantas, tornando-as mais fortes e protegidas, proporcionando maior uniformidade e melhor classificação do produto final. Por fim, as soluções do Cor&Sabor (Stimulate, Hold e Mover) permitem que as plantas sejam fisiologicamente mais eficientes, minimizando os efeitos dos estresses e melhorando a arquitetura das plantas, coloração, sabor, qualidade e uniformidade do produto final.

Sobre a Stoller do Brasil

Com a missão de estar próximo do produtor rural e transformar o conhecimento em inovação frente aos desafios do campo, a Stoller, uma marca Corteva Agriscience Business, completou 50 anos de atuação no Brasil. A Stoller está presente em 56 países, sendo líder mundial na nutrição e fisiologia vegetal, soluções biológicas que, integradas, possibilitam ao agricultor aproveitar ao máximo a performance das plantas, obtendo elevados níveis de produtividade e construindo uma agricultura mais eficiente.