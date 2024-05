Sub-17 da Secretaria de Esporte e Juventude de Amparo Conquista Empate Heroico na Copa Circuito das Águas

No último domingo, a equipe sub-17 da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo enfrentou o time de Jaguariúna em um emocionante jogo pela segunda rodada da Copa Circuito das Águas. O confronto, realizado no Esporte Clube Santa Sofia, em Pedreira, terminou em um empate sem gols, destacando a determinação e a resiliência da equipe amparense.

Apesar de competir contra adversárias de uma categoria acima, as jovens jogadoras de Amparo demonstraram um desempenho admirável. A equipe teve um início de campeonato desafiador, já que a partida da primeira rodada contra Águas de Lindoia foi adiada, tornando este seu primeiro jogo na competição.

Segundo o técnico Yuji Umebara, a equipe de Amparo entrou em campo com uma desvantagem etária, enfrentando adversárias mais experientes. Além disso, a equipe enfrentou a ausência de suas goleiras titulares. Ariele, que assumiu a posição de goleira, teve uma atuação destacada, mostrando firmeza e habilidade para garantir o empate.

O time de Amparo foi composto por Ariele, Nicoly, Letícia, Helena e Mari, com Kelly, Sophia e Andreza também contribuindo durante a partida. A defesa sólida e a coesão da equipe foram essenciais para segurar o placar, resultando em um ponto valioso para a tabela de classificação.

O técnico Umebara elogiou a performance das suas atletas, ressaltando a importância do resultado obtido diante das adversidades. “Jogar com uma equipe de menor idade e sem nossas goleiras foi um grande desafio, mas as meninas mostraram muita garra e espírito de equipe. Ariele fez um trabalho excepcional no gol, e todas as jogadoras deram o seu melhor em campo”, afirmou Umebara.

A equipe sub-17 de Amparo agora se prepara para os próximos desafios na Copa Circuito das Águas, com a confiança reforçada pelo desempenho promissor na partida contra Jaguariúna. O empate sem gols serve como um incentivo para as jovens atletas, que continuam a treinar e buscar evolução a cada jogo.

Com espírito de superação e união, a equipe de Amparo segue firme na competição, representando com orgulho a Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo e demonstrando que o futuro do futebol feminino na região é promissor.