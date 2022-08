SUMARÉ – Circuito das Artes reúne mais de 10 mil pessoas em um dia inteiro de atividades artísticas e culturais para toda a família

Evento aconteceu no último domingo (31) na Praça Central e contou com atrações gratuitas como dança, música, teatro, atividades circenses, oficinas artísticas e culturais, cinema e muita brincadeira para a criançada

O último domingo (31) foi de muita música, arte e diversão para toda a família na Praça Central Jardim Maria Antônia, em Sumaré (SP), durante a realização do Circuito das Artes. O evento, que fez parte das atividades do aniversário de 154 anos do município, reuniu cerca de 10 mil pessoas. Em um dia ensolarado, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos se divertiram com personagens de contos de fada como o famoso Capitão Gancho, Sininho, Malévola e a Pequena Sereia. Os Sombras, Pimmi da perna-de-pau, Palhaça Não-Sei e os Bonecos de Marupá Encantos também arrancaram sorrisos e gargalhadas do público presente. Realizado pelo Instituto Eco Ambiental e Social e patrocínio da rede de supermercados Covabra, o Circuito das Artes é um projeto itinerante que oferece uma série de atrações gratuitas para a população como dança, música, teatro, atividades circenses, oficinas artísticas e culturais, cinema e muita brincadeira para a criançada. A programação, que aconteceu das 10h às 19h, incluiu a entrega de pipoca e algodão doce, oficinas culturais com pintura facial, esculturas de bexiga, desenhos para colorir e pintar, brinquedos infláveis, brincadeiras com cantigas de roda, oficinas circenses, apresentações de música, dança e teatro. Quem passou pelo local, aprovou a iniciativa. A jovem design de unhas, Gabrielly Primon, de 20 anos, aproveitou a manhã de domingo para levar a pequena Helena, de apenas 1 ano, para se divertir nos brinquedos infláveis. “Foi uma excelente oportunidade, porque normalmente não temos muitas opções de lazer na cidade. As crianças estão se divertindo muito, em um ambiente saudável e seguro. Espero que aconteça mais vezes”, disse. Cibele Aparecida Pimentel, de 31 anos, também decidiu levar a filha Mikaely de 1 ano e 4 meses para curtir a programação. “Ter essas opções de lazer para as crianças de forma gratuita é algo muito diferente para nós. É muito bom por ser um evento para as famílias, muito seguro e com ótima estrutura. Estamos gostando muito”, ressaltou. Saúde e bem-estar Para conscientizar os moradores da cidade sobre a importância dos cuidados preventivos com a saúde, o Circuito das Artes também contou com um espaço exclusivo para aferição de pressão, avaliação nutricional e física, incluindo a realização de exame de bioimpedância. Uma ambulância (UTI Móvel) também permaneceu no local durante todo o tempo de evento. Realização Realizado pelo Instituto Eco Ambiental por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), com patrocínio da rede de supermercados Covabra, o Circuito das Artes contará ainda com a presença de profissionais de LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais para tradução e audiodescrição à disposição dos participantes. A ação conta com apoio do Instituto Avivar 3º Setor e da Prefeitura de Sumaré. “O Circuito das Artes é um projeto criado para incentivar nossas crianças, adolescentes e jovens a deixarem os aparelhos eletrônicos de lado por algumas horas e mergulharem no mundo das artes. São atrações e oficinas para todos os gostos. Nossa meta é dar voz e visibilidade para as manifestações culturais com o intuito de colaborar com o desenvolvimento e bem-estar de todos os participantes”, afirma Patrícia Henrique, presidente do Instituto Eco Ambiental. Sobre o Covabra Em 1989 começava uma grande história. Com muito empenho e dedicação, o Sr. Bento e sua esposa realizaram um antigo sonho: a inauguração do Supermercado Covabra — Comercial Varejista Brasileira Ltda. Uma loja moderna para a época, com boas instalações e variedade. Além disso, era o primeiro supermercado da região a ser equipado com tecnologia pioneira, utilizando leitores ópticos em todos os seus caixas. A família concentrou toda sua atenção no novo negócio investindo alto, por exemplo, no treinamento de funcionários e no desenvolvimento humano, buscando oferecer as melhores condições à equipe desde o início. O Covabra não parou mais de crescer, transformando-se em uma grande rede com 16 lojas em 11 cidades do Estado de São Paulo. Além do crescimento, o Covabra sempre investiu em alta tecnologia para modernização das unidades. O centro de processamento implantado nas lojas permite, por exemplo, o recebimento de todos os fornecedores ou emissão de Nota Fiscal eletrônica. A contribuição, a dedicação e o compromisso dos colaboradores, a operação de técnicas modernas de administração (com eficiência na negociação junto aos fornecedores), aliados à qualidade no atendimento, foram pontos essenciais para o grande sucesso. Sobre o Instituto Avivar 3º Setor (apoio) Criado em 2005, o Instituto Avivar 3º Setor é uma OSC – Organização da Sociedade Civil de finalidade cultural, sem fins lucrativos e com sede em Sumaré-SP. O Instituto atua como Ponto de Cultura no município, com foco em ações de assessoramento técnico, voltadas a outras OCS, na idealização, fomento e desenvolvimento de projetos culturais, esportivos e sociais. Saiba mais sobre o Instituto acessando suas redes sociais: Instagram: @avivar3setor e Facebook: Avivar-3-Setor. Sobre o Instituto Eco Ambiental (IEAS) O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos, que tem como foco a preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br.