Sunset com Marília Mendonça em Piracicaba/SP é cancelada e ingressos serão devolvidos

Em razão do trágico acidente aéreo que vitimou a cantora e compositora Marília Mendonça, na última sexta-feira (05), no município de Piedade de Caratinga, no Estado de Minas Gerais, a sunset na qual a artista se apresentaria no Parque Unileste, no dia 05 de dezembro, em Piracicaba, cidade do interior do Estado de São Paulo, está cancelada e os valores dos ingressos já vendidos poderão ser devolvidos a partir desta segunda-feira (08), em seus respectivos pontos de vendas.

DEVOLUÇÕES

Site – Devolução automática, feita de maneira eletrônica.

Ponto de vendas – ir ao local de compra com o ingresso em mãos.

(A partir das 11h da segunda-feira)

A Organização Estrela e a ES Agência de Eventos, que realizariam a sunset, lamentam profundamente o ocorrido e enviam condolências à família de Marília Mendonça e aos familiares dos quatro ocupantes da aeronave que também faleceram no acidente.