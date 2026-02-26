Suspeito de feminicídio em Artur Nogueira se entrega à polícia em Campinas

Ricardo Machado de Souza, ex-companheiro de Naiara Souza Lopes, era procurado desde o fim de janeiro e se apresentou acompanhado de advogados na noite de quarta-feira (25)

O suspeito de matar Naiara Souza Lopes a facadas em Artur Nogueira foi preso após se entregar à Polícia Civil na noite desta quarta-feira (25), em Campinas. Ricardo Machado de Souza, ex-companheiro da vítima, era apontado como autor do feminicídio ocorrido no fim de janeiro.

Segundo as informações apuradas, Ricardo se apresentou em uma delegacia de Campinas acompanhado de dois advogados. A entrega aconteceu cinco dias depois da prisão temporária do irmão dele, detido na sexta-feira (20), investigado por auxiliar na fuga após o crime. O carro usado na fuga e telefones celulares da família foram apreendidos.

Naiara, de 33 anos, foi morta a facadas na madrugada de 30 de janeiro, dentro do imóvel onde vivia com o suspeito, na cidade de Artur Nogueira. De acordo com a polícia, os dois teriam discutido durante a tarde, e a vítima saiu para trabalhar. Ao retornar para casa com o filho de 3 anos no colo, teria sido surpreendida pelo ex-companheiro.

A Polícia Civil apura a suspeita de que o crime tenha sido premeditado. Conforme declarou o delegado Odair José Jaeger, o suspeito teria entrado no imóvel de forma clandestina, retirado câmeras de segurança e aguardado a chegada da vítima. Ainda segundo o delegado, Naiara nunca havia registrado denúncia por violência doméstica, e Ricardo não tinha antecedentes.

Familiares relatam que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e tinha comportamento controlador. Parentes afirmam que Naiara havia se separado há cerca de um mês, após 17 anos de união. O casal tinha dois filhos: um adolescente de 15 anos, que estava com os avós paternos no momento do crime, e uma criança de 3 anos, que teria presenciado o ataque.

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Fonte: g1 Campinas e Região (EPTV)