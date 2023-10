Tampinha Legal: Juntos por um Mundo Mais Sustentável na 2ª Edição da Gincana em Holambra

Por Regina Vicenzotti

Foto Divulgação

Em uma iniciativa estimulante para promover a conscientização sobre a importância da reciclagem, a cidade de Holambra está no meio da segunda edição da “Gincana Tampinha Legal”. Até dia 30 de outubro, os moradores têm a oportunidade de participar dessa causa nobre, que transforma tampas plásticas de itens do cotidiano, como garrafas de água e refrigerantes, em recursos valiosos.

A gincana, que mobiliza estudantes de toda a cidade, visa não apenas a coleta de tampas plásticas, mas também a educar a população sobre a importância da coleta seletiva e o impacto positivo que ela tem no meio ambiente e na comunidade. Com Holambra sendo uma cidade conhecida por sua cultura vibrante e sustentabilidade, o evento representa um passo adiante em direção a um mundo mais ecológico e solidário.

Como participar?

Participar da Gincana Tampinha Legal é muito simples. Basta seguir os passos a seguir:

Coleta : Comece juntando tampas plásticas de garrafas de água, refrigerantes e outros recipientes. Não se esqueça de pedir a colaboração de amigos e familiares para aumentar a coleta!

Limpeza : Após a coleta das tampas, lave-as para remover qualquer sujeira ou sujeira.

Separação : Classifique as tampas por cor. Isso facilitará o processo de reciclagem.

Agrupamento : Organize as tampas em sacos plásticos de 1 kg. Isso tornará o transporte mais conveniente e eficiente.

Entrega : Leve as tampas plásticas coletadas até a unidade de ensino mais próxima.

O Impacto da Sua Participação

A Tampinha Legal é muito mais do que uma simples competição – é uma oportunidade de fazer a diferença na comunidade e no meio ambiente. As tampas coletadas serão recicladas e os recursos gerados a partir da reciclagem serão utilizados para ajudar instituições de caridade.

Além disso, a Gincana Tampinha Legal promove uma conscientização sobre a importância da reciclagem e do descarte adequado de resíduos, reforçando uma cultura de sustentabilidade que Holambra tanto valoriza.

Ainda Dá Tempo!

Se você ainda não participou da Gincana Tampinha Legal, não se preocupe – ainda tem tempo! A competição continua até dia 30 de outubro, então reúna suas tampas e contribua para essa causa nobre. Lembre-se de que cada tampa faz a diferença, e o impacto coletivo pode ser surpreendente.