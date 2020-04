Taxa de isolamento social em Itapira ficou em 53% na terça-feira; casos confirmados de coronavírus chegam a 14

Itapira apareceu pela primeira vez na lista do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo que mostra o percentual de isolamento social no estado. Nesta terça-feira, 14, o isolamento da população itapirense foi de 53%, muito abaixo do índice de 70% considerado ideal.

Nos dados divulgados, entre os dias 05 de março e 14 de abril, a melhor taxa de isolamento social de Itapira foi anotada no dia 10 de abril, feriado de Sexta-feira Santa, quando a taxa foi de 64%.

O sistema do Governo do Estado de São Paulo analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Estado possa consultar informações agregadas sobre deslocamento nos 645 municípios paulistas.

As informações são aglutinadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.

No momento, há acesso a dados referentes a 104 cidades com população igual ou superior a 70 mil habitantes. O sistema é atualizado diariamente para incluir informações de municípios. A relação completa dos índices municipais está disponível no link www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Taxa-Isolamento-por-Munic%C3%ADpio_14Abr.pdf.

Boletim

De acordo com o boletim divulgado na tarde de terça-feira (14), Itapira tem 14 casos positivos de coronavírus com três óbitos confirmados e 48 casos negativos. Outros três óbitos que eram suspeitos foram descartados com exames. Cinquenta pacientes com suspeita aguardam resultados de exames