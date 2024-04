Teatro GT apresenta o humorista Emerson Ceará em Jaguariúna

O stand-up comedy “Se Acalme” pode ser assistido ma sexta-feira, dia 12 de abril, às 21h, no Teatro Municipal. Os ingressos estão à venda nas bilheterias e no site https://bileto.sympla.com.br.

O comediante Emerson Ceará apresenta na sexta-feira, dia 12, às 21h, Teatro Municipal de Jaguariúna, o show “Se Acalme”. Trata-se de um novo show solo no qual Emerson explora tudo aquilo que nos irrita: falta de dinheiro, rolês ruins e gente esquisita, por exemplo. “Por mais que tudo esteja indo de mal a pior, ‘se acalme!’”, sugere o humorista. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 100,00 e estão à venda na bilheteria do Teatro (Rua Alfredo Bueno, nº 1.151) e no site https://bileto.sympla.com.br. A classificação etária é 18 anos.