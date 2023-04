Teatro Oficina do Estudante apresenta “Simples Assim”, baseado em livro de Martha Medeiros

Comédia tem no elenco Georgiana Góes, Maria Eduarda de Carvalho e Mouhamed Harfouchem, sob a direção de Ernesto Piccolo. O espetáculo propõe humor e reflexão para melhor enfrentar a época em que vivemos. As apresentações acontecem no próximo fim de semana (sábado e duas sessões no domingo). Na quarta (26), na quinta (27) e na sexta-feira (28) seguem os stand-ups comedy com Jonathan Nemer, Denison Carvalho e Paul Cabannes, respectivamente. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigita.com.br.

Com texto baseado na obra de Martha Medeiros e adaptado para o teatro pela própria autora, ao lado de Rosane Lima, “Simples Assim” é um espetáculo marcado por histórias entrelaçadas e apresenta figuras simultaneamente distópicas e reais, como um casal que apenas interage pelo celular, uma mulher que contrata uma dublê de si mesma e uma jovem que decide viajar para Marte e abandonar o amante.

Em todos os casos, há espaço para uma indagação: para onde foi a simplicidade do afeto tête-à-tête? O enredo traz reflexões sobre a roda da vida e a humanidade em meio ao caos moderno e à solidão tecnológica, repleta de informações e desencontros. No elenco estão Georgiana Góes, Maria Eduarda de Carvalho e Mouhamed Harfouch. A direção é de Ernesto Piccolo e a idealização e concepção do projeto é do produtor Gustavo Nunes, em uma produção original da Turbilhão de Ideias.

Em turnê nacional apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Bradesco Seguros, a peça terá três sessões em Campinas nos dias 29 e 30 de maio, às 21h no sábado e às 17h e às 19h no domingo. Os ingressos custam de R$ 25,00 a R$ 120,00, de acordo com o setor, e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigita.com.br. A classificação etária é 12 anos.

Adaptação para o teatro

A comédia reflete sobre o cotidiano com humor e afeto, como é usual na obra de Martha Medeiros, uma das mais celebradas cronistas brasileiras, que assina a dramaturgia ao lado de Rosane Lima, a partir dos livros “Quem Diria Que Viver Iria Dar Nisso” e “Simples Assim”. As duas coletâneas em que a peça se baseia reúnem cerca de 200 crônicas e dessa pesquisa resultaram dez cenas que são um retrato das relações interpessoais no mundo contemporâneo.

Martha Medeiros explica que a peça traz o espírito de nossa época: “A vida é difícil, mas a simplicidade salva. Corruptos existem, mas eles nada podem contra a morte. A tecnologia nos domina, mas o amor segue imperioso. Tudo se entrelaça. É um texto para rir e pensar sobre essa birutice toda”, diz. Martha ainda acrescenta que as cenas exploram detalhes dessas relações no cotidiano, procurando o que permanece de humano nos personagens em meio a tantas transformações. “Montar a peça hoje é abrir um espaço de pensamento e, ao mesmo tempo, de prazer para os espectadores, desejando que eles possam rir e refletir sobre nossa linda e atribulada humanidade”, conclui.

Rosane Lima, coautora, lembra que a estrutura do texto de ““Simples Assim”” segue um modelo inspirado em “A Ronda”, clássico do austríaco Arthur Schnitzler, com cenas aparentemente independentes, mas com um personagem sempre se repetindo no quadro seguinte. Com isso, os atores se revezam em vários personagens. Na ciranda de “Simples Assim” não surgem apenas casais, como na peça de Schnitzler, mas também relações de irmãs, amigos, empregados, o que, além de ampliar o espectro de visão da peça, contempla a variedade e o alcance das crônicas da Martha”, define Rosane Lima. Martha Medeiros teve outras obras adaptadas para o teatro, como “Divã” e “Doidas e Santas”. É a primeira vez que ela assina também a versão do texto para o palco. “As peças foram adaptadas com liberdade total, com minha obra servindo como base, mas agora é diferente, porque não há uma releitura dos meus textos.

Stand-ups

De quarta a sexta-feira, Jonathan Nemer, Denison Carvalho e Paul Cabannes apresentam seus stand-ups no teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas. Namoro… para muitos um desejo, pra outros um trauma. Jonathan Nemer traz o show “Não sei namorar” na quarta-feira, dia 26, às 21h. Os ingressos variam de de R$ 60,00 a R$ 140,00, de acordo com o setor. A classificação etária é livre.

Neste show, o humorista compilou suas tragédias amorosas e as transformou em comédia. Será que sei namorar? Onde que eu erro? Por que é tão difícil encontrar a “alma gêmea”, a “tampa da panela”? São muitas perguntas e respostas. “Quando a pessoa vai chegando numa certa idade e ainda não se casou, todos pensam: “tem alguma coisa errada com ela”. Afinal, são eles que não sabem namorar ou são elas?

Jonathan Nemer é um dos principais humoristas da atualidade, tanto na internet, quanto nos palcos. Lotou os principais teatros de todos os Estados do Brasil, bem como já apresentou 27 shows nos Estados Unidos. Na internet conta com quase 3 bilhões de visualizações e soma mais de 12 milhões de seguidores em suas redes.

“No Detalhe”

Na quinta-feira, às 21h, é a vez do comediante Denison Carvalho com o seu show “No Detalhe”. Os preços dos ingressos variam de R$ 35,00 a R$ 80,00, de acordo com o setor. A classificação etária é 18 anos. Denison Carvalho é um comediante stand-up nascido em Brasília. O humorista mora atualmente em São Paulo e faz parte do elenco do Comedy Central e é roteirista do programa A Culpa é do Cabral. Este é seu primeiro solo de stand-up comedy, com o qual tem se destacado por abordar temas variados, enxergando o mundo de uma forma diferente e minuciosa. O show tem, aproximadamente, 50 minutos de duração.

Na sexta-feira, dia 28, às 21h, Paul Cabannes retorna com o show “Parisileiro”, contando as desventuras de um parisiense “prá lá de brasileiro”. Os ingressos estão à venda por R$ 40,00 (meia-entrada e R$ 80,00 (inteira). A classificação etária é 12 anos. Durante uma hora de show, o francesinho debochado do TikTok conta suas curiosas observações sobre as diferenças culturais e comportamentais entre brasileiros e franceses que fizeram com que ele conquistasse milhares de seguidores nas redes sociais.

