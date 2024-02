Teatro Oficina do Estudante encerra fevereiro com shows de humor e com “Bita e os Animais”

Espetáculo infantil será apresentado no sábado e no domingo, às

15h. Para os shows de humor o Teatro localizado no 3º piso do Shopping

Iguatemi receberá Glauber Cunha (quinta-feira), Dihh Lopes e Marcio

Donato (sábado) e Renato Albani em três sessões no domingo. Os

ingressões estão à venda nas bilheterias do Teatro e no site

www.ingressodigital.com.

Os humoristas Glauber Cunha, Dihh Lopes e Marcio Donato e Renato Albani

são as atrações dos stand-ups agendados para a última semana de

fevereiro no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas. Glauber

Cunha, abre a semana com o show “Dona Sônia – Eu Não Digo é Nada”, na

quinta-feira, dia 22, às 21h. Este espetáculo do humorista, ator e

roteirista Glauber Cunha é estrelado por Dona Sônia, sua personagem

que ganhou a internet com mais de 600 milhões de visualizações. Dona

Sônia é uma mãe raiz. Uma dona de casa que se dedica à família

sempre com muito amor e carinho, mas sem deixar de ser firme na

criação dos seus filhos. Na peça, ela conta um pouco de suas

experiências de vida, interagindo com a plateia sobre estas vivências.

Cearense, natural de Fortaleza, terra de grandes nomes do humor, Glauber

Cunha traz a sua essência nordestina para a criação de seus

personagens. O humorista se destaca pelo humor feito para toda a

família. “Sempre mirei no humor mais família, sem polêmicas. Levo

isso muito a sério, desde o roteiro até a edição final”, diz. Com

seus vídeos, já ultrapassou a marca de 8 milhões de seguidores em

suas redes sociais. Glauber foi Campeão do 2º Concurso de Stand up

Comedy do programa “Tudo é Possível”. Os ingressos custam R$ 50,00

(meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira) e _estão à venda nas bilheterias

do Teatro e no site www.ingressodigital.com. A Classificação etária

é Livre.

No sábado, dia 24, às 21h, Dihh Lopes e Marcio Donato apresentam “A

Série B”, com ingressos a preços que variam de R$ 40,00 a R$ 80,00. Os

personagens estão unidos pela classe menos favorecida, onde é

extremamente proibida a entrada de nóia e órfão. Marcio cada vez mais

odiando viver e Dihh, sem papas na língua, cada vez mais sincero.No

final, realizam um bate papo de boteco em forma de desabafo da vida no

quadro “Terapia”. A classificação etária é 16 anos. No domingo, dia

25, Renato Albani retorna com “Assim Caminha a Humanidade”, em três

apresentações: às 17h30 (extra), às 19h30 e às 21h30 (extra). Este

é o quarto show solo do humorista. Focado em relatos dos anos 1990 e

2000, o comediante utiliza suas referências com programas de TV,

desenhos animados, amigos, histórias da infância e de relacionamento

familiar entre pais e filhos. A plateia se identifica imediatamente com

os textos sempre bem-humorados. O show tem 60 minutos de duração.

Capixaba, 37 anos, radicado em São Paulo, Renato Albani é Engenheiro

Eletricista de formação e, sem saber, já começou a fazer comédia na

escola quando seus professores permitiam que, nos 5 minutos finais de

suas aulas, ele fizesse imitações e contasse piadas.

Profissionalizou-se em 2010, quando passou a integrar o grupo Comedia

027, em Vitória, no Espírito Santo, e a se destacar no cenário

capixaba como grande revelação do humor daquele Estado. O humorista

contabiliza turnês internacionais pela Europa e Japão e ficou mais de

três anos em cartaz com seus shows solos: “O melhor trabalho do mundo”,

“Alguém me explica o mundo” e “Me tornei quem eu mais temia”, gravado

em 2022 para a Amazon. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 100,00. A

classificação etária é 16 anos.

Infantil

Para as crianças, no sábado e no domingo, dias 24 e 25, às 15h, tem o

espetáculo infantil “Bita e os Animais”. A cada dia, o Mundo Bita

conquista mais espaço. Com apenas quatro anos de existência, o

personagem já figura entre os preferidos das crianças que vibra e se

diverte com os clipes musicais desse amigo e sua turma em diversos

canais de publicação, seja através dos seus aplicativos ou

transmitido pelo Discovery Kids, Netflix, YouTube, DVDs e TV Brasil. O

Mundo Bita surgiu quase que ao acaso. Após a decisão dos amigos, agora

sócios, em investir em conteúdo autoral com a linguagem das crianças

de hoje e diferente de tudo que havia sido criado, Chaps Melo, um dos

fundadores da Mr. Plot, mostrou os desenhos que tinha elaborado para o

quarto da primeira filha. Entre os personagens, havia aquela simpática

figura de bigode laranja e cartola na cabeça. “O mais interessante na

história da criação do Bita é que o fiz pensando apenas na minha

filha, no conforto do seu quarto, na tranquilidade e na alegria. Tem uma

carga de amor muito grande nesse desenvolvimento. O fato de ter se

transformado em um personagem famoso foi puro acaso”, explica Chaps. Em

2013, a Sony Music e o Discovery Kids começaram a parceria com a Mr.

Plot. A primeira, distribuindo os DVDs e, a segunda, exibindo os clipes

do Mundo Bita. A partir daí, os sócios não pararam mais, sempre

trazendo novidades para o público infantil, muito dinâmico a ávido

por descobertas. São três DVDs lançados com distribuição para todo

o Brasil. Em 2015, além de estrear o terceiro DVD, a Mr. Plot também

lançou o curta metragem Mundo Bita, primeira obra em dramaturgia da

turminha, que ganhou première nos cinemas do Shopping Iguatemi São

Paulo e foi exibido na programação do Dia das Crianças da Globo

Nordeste. A Mr. Plot segue com o objetivo de produzir um DVD musical

todos os anos. A classificação etária é Livre e os ingressos custam

de R$ 45,00 a R$ 100,00.

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de fevereiro de 2024 (sujeita a alterações

Confira eventuais sessões extras no site

http://www.teatrooficinadoestudante.com.br/atracoes/

Dia: 22, quinta-feira, às 21h

Glauber Cunha “Dona Sônia – Eu Não Digo é Nada” – Stand-up

Ingressos de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: Livre

Dias: 24 e 25, sábado e domingo, às 15h

Bita e os Animais – Infantil

Ingressos de R$ 45,00 a R$ 100,00

Classificação etária: Livre

Dia: 24, sábado, às 21h

Dihh Lopes e Marcio Donato – “A Série B”- Stand-up

Ingressos de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 25, domingo, EXTRA às 17h30 / às 19h30 / EXTRA2 às 21h30

Renato Albani -“Assim Caminha a Humanidade” – Stand-up

Ingressos de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: 16 anos