Tentativa de Roubo é Frustrada em Restaurante de Mogi Guaçu na Tarde de 16 de Novembro

Na tarde de sexta-feira, 16 de novembro, uma tentativa de roubo foi frustrada em um restaurante de Mogi Guaçu, graças à ação rápida da Polícia Militar. O incidente ocorreu após um indivíduo, identificado como I.., tentar roubar uma marmita de um estabelecimento local, enquanto portava uma arma de fogo, que mais tarde se revelou uma réplica.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, a corporação foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para averiguar uma ocorrência envolvendo atitude suspeita. Testemunhas informaram que um homem havia entrado no restaurante e exigido uma marmita, ameaçando o proprietário com o que parecia ser uma arma de fogo. No entanto, ao perceber a presença de outros clientes entrando no estabelecimento, o suspeito se assustou e fugiu rapidamente, guardando a suposta arma em uma bolsa.

Imediatamente, as autoridades começaram a análise das imagens de segurança do restaurante, que ajudaram a traçar as características do suspeito. Em seguida, o policiamento foi intensificado na região, com apoio do Grupo de Policiamento de Área (CGP1), até que o indivíduo foi localizado nas proximidades do local.

Ao ser abordado pela equipe policial, o suspeito foi submetido a uma busca pessoal conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal (CPP). Na bolsa que ele carregava, os policiais encontraram uma réplica de pistola e uma porção de substância que aparentava ser maconha. Diante do flagrante, o indivíduo foi preso em flagrante por tentativa de roubo.

O suspeito foi então informado de seus direitos constitucionais e conduzido até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, ondea delegada, tomou ciência dos fatos. Após ser reconhecido pela vítima, que identificou sem qualquer dúvida o autor da tentativa de roubo, a prisão foi formalizada.