TERCEIRA IDADE DO GRUPO VIVER VALE A PENA VISITA 28ª FESTA DO MORANGO

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade, promoveu na sexta-feira, 1º de setembro, um passeio à terceira idade do Grupo Viver Vale a Pena, até a cidade de Monte Alegre do Sul, para prestigiar a 28ª Festa do Morango. Além da ampla variedade gastronômica tendo como ingrediente principal o morango, os integrantes do grupo puderam participar de atividades e atrações, entre elas, apresentações, tour pela cidade e a exposição “Memória Arquitetônica da Praça Bom Jesus”, que apresenta releituras dos casarões e da Praça Bom Jesus feitas em papel.

A viagem teve por objetivo contribuir no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades e no fortalecimento do convívio comunitário, além de promover lazer e entretenimento em um dos principais pontos turísticos do Circuito das Águas Paulista.

Atualmente, o grupo conta com mais de cem idosos inscritos, participando de diversas atividades como ginástica, academia ao ar livre, oficina de violão, roda de conversa, bingo, festa temática, bailes, entre outras ações.