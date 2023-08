Trabalhadores rurais são capacitados em fruticultura e técnicas de podas para aumento da produtividade

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Campinas, realizou o curso de ‘Fruticultura Básica: podas’.

O curso foi ministrado pelo instrutor Diogo Shinohara, integrante do SENAR, proporcionando a aprendizagem, capacitação e o desenvolvimento do potencial empreendedor dos produtores, proprietários e trabalhadores rurais participantes.

Foram ministradas técnicas econômicas e ecológicas de como produzir mudas frutíferas de espécies variadas, os cuidados na instalação e planejamento de pomares, bem como no manejo do solo, da planta e frutas, antes e depois da colheita.

O curso contemplou informações sobre fisiologia e reguladores vegetais, as principais doenças e pragas que ocorrem nos pomares e seus adequados métodos de controle.

A poda é o conjunto de cortes executados numa árvore, com o objetivo de regularizar a produção, aumentar e melhorar os frutos, mantendo o completo equilíbrio entre a frutificação e a vegetação normal.

As frutas são fundamentais como complemento alimentar, sendo fontes de vitaminas, sais minerais, proteínas e fibras indispensáveis ao bom funcionamento do organismo humano.

O cultivo de plantas frutíferas se caracteriza por apresentar aspectos importantes no contexto socioeconômico, com utilização intensiva de mão de obra, proporciona um grande rendimento por área, sendo por isso uma ótima alternativa para pequenas propriedades rurais.

O curso aconteceu nos dias 02 e 03 de agosto, com a instalação da lavoura na propriedade rural Talismã, bairro Quilombo, pertencente ao casal Cláudio e Terezinha Borelli. Os participantes, totalizando 20 alunos, receberão gratuitamente material didático e certificado de conclusão.