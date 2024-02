Trabalho encabeçado pela Promoção Social permitiu reencontro de mãe com filho levado pelo pai

Desde o fim da tarde da última segunda-feira, 26, a Prefeitura, através da equipe da Secretaria de Promoção Social, esteve empenhada no trabalho de apoio à mãe do menor J.M.L., de 4 anos, para que ela pudesse buscá-lo na Bahia, estado onde foi localizado.

“A criança já está em casa, na companhia de sua mãe e em segurança. Ele desembarcou no aeroporto de São Paulo ontem à noite e está bem”, celebrou a secretária de Promoção Social Regina Ramil.

Ela explicou que a operação para buscar o menino envolveu as secretarias de Promoção Social, de Defesa Social, Recursos Materiais e Fazenda, além do Ministério Público de Itapira e do Conselho Tutelar de Alagoinhas (BA), representados pelos conselheiros Jucilene Barreto e Ivonildo Garcia, e pelos agentes da Guarda Civil Municipal de Alagoinhas, que fizeram a escolta.

No período da manhã de ontem, a Secretaria de Promoção Social acompanhou a mãe da criança até o aeroporto de São Paulo para embarque no avião com destino a Salvador. A passagem de avião e o deslocamento foram custeados pela Prefeitura. Em Salvador, os conselheiros tutelares e a GCM de Alagoinhas conduziram a criança até sua mãe para que, juntos, eles pudessem retornar para Itapira.

“Além do trabalho de investigação que contou com o apoio da nossa GCM, nós também nos envolvemos nessa força tarefa para que a criança pudesse, enfim, voltar para sua mãe com segurança. Estamos felizes e emocionados com esse desfecho positivo”, declarou o prefeito Toninho Bellini.

A secretária de Promoção Social fez questão de destacar a participação da população na mobilização pelas buscas da criança. “Você, cidadão, é muito importante em toda a história. Cada vez que você ajudou compartilhando essa história, você também colaborou nesse desfecho. Por isso, em nome da Prefeitura agradecemos a todos envolvidos”, afirmou.

A partir de agora, a criança, sua mãe e os familiares serão acompanhados pela Secretaria de Promoção Social através das equipes multidisciplinares dos equipamentos da pasta, por outras secretarias, se for necessário, e também pelo Conselho Tutelar de Itapira.