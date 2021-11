Tradicional Desfile Cívico comemora os 77 anos der Cosmópolis

Para comemorar os 77 anos de emancipação político-administrativa da cidade, a Prefeitura de Cosmópolis realiza no domingo (28) o tradicional Desfile Cívico.

O evento acontece a partir das 8h com saída na Praça da Igreja Matriz de Santa Gertrudes e chegada na Praça do Rodrigo.

O desfile contará com a participação das Fanfarras da Escolas Municipais e da Fanfarra Força da Águia. Ainda durante o evento, estarão presentes a corporação da Guarda Municipal juntamente com Canil e, logo atrás, haverá também um desfile de carros antigos.

Chegando na Praça do Rodrigo haverá apresentações do Coral Municipal do Projeto Villa Musical, da Banda Municipal e Banda da Polícia Militar CPI2.

A Prefeitura convida toda a população para prestigiar e celebrar o aniversário da Cidade Universo. Toda a programação de aniversário conta com apoio das Secretarias Municipais de Cultura, Esportes, Educação, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, Segurança Pública e Trânsito e Governo e Comunicação.