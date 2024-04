Tráfico de Drogas: Dois Indivíduos São Presos em Flagrante em Mogi Guaçu

Da Redação

Na madrugada do dia 7 de abril, por volta das 00:50, uma equipe da ROCAM estava em patrulhamento pela cidade de Mogi Guaçu. O que parecia ser uma noite comum de vigilância logo se tornou uma operação de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Os policiais avistaram dois indivíduos descendo de um veículo Fiesta estacionado na via. Ao perceberem a presença policial, o motorista decidiu retornar para o interior do veículo, enquanto o passageiro abriu uma bolsa e começou a descartar vários objetos em um terreno baldio próximo.

A ação suspeita não passou despercebida pela equipe de ROCAM, que prontamente abordou os indivíduos e realizou uma busca pessoal. Os suspeitos foram identificados como A.C.F., de 18 anos, e G.H.F., também de 18 anos. Durante a busca, foram encontrados indícios claros de atividade ilícita.

Com A.C.F., foi descoberto no bolso traseiro a quantia de 17 pinos de cocaína, uma garrafa contendo 500ml de lança perfume, além de R$230,00 em notas diversas. Já com G.H.F., foram encontrados R$245,00 em notas diversas dentro de sua bolsa.

A situação tornou-se ainda mais grave quando os policiais verificaram os objetos descartados pelos suspeitos. Foram localizados 6 pinos de cocaína e um envoltório plástico transparente contendo 26 comprimidos de ecstasy. Ao serem questionados sobre a procedência da droga, os indivíduos confessaram que estavam vendendo entorpecentes.

Diante das evidências, os dois indivíduos foram prontamente detidos e informados de seus direitos constitucionais. Com o apoio das viaturas de força tática, foram conduzidos para o CPJ, onde foi confeccionado o Boletim de Ocorrência por tráfico de drogas. Ambos permaneceram sob custódia à disposição da justiça.

O tráfico de drogas é uma grave violação da lei e coloca em risco não apenas a vida dos envolvidos, mas também a segurança da comunidade. As autoridades continuam vigilantes e comprometidas em combater esse tipo de crime, garantindo a ordem pública e a integridade dos cidadãos.