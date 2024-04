Tráfico de Drogas e Furto de Veículo: Prisão em Mogi Guaçu

No último dia 20 de abril, uma equipe em Patrulhamento Tático em Mogi Guaçu deparou-se com uma cena que levantou suspeitas. Enquanto transitavam pela Rua Dr. Valter Fernandes de Oliveira Júnior, os policiais avistaram um indivíduo sentado sobre um capacete, ao lado de uma motocicleta Honda Fan preta. A situação imediatamente chamou a atenção da equipe, que decidiu agir.

O suspeito, posteriormente identificado como D., ao perceber a presença policial, manifestou nervosismo evidente e tentou deixar o local às pressas. No entanto, os policiais agiram com prontidão e procederam à abordagem do indivíduo. Durante a revista pessoal, foram encontradas três pedras de crack dentro de uma pochete que D. carregava consigo, juntamente com a chave da motocicleta encontrada próxima a ele.

A situação tomou um rumo ainda mais grave quando a equipe verificou o emplacamento da motocicleta e constatou que se tratava de um veículo furtado em Mogi Guaçu, datado de 18 de dezembro de 2023. Não bastasse isso, ao examinar o capacete sobre o qual D. estava sentado, os policiais encontraram um invólucro contendo mais 25 pedras de crack.

Ao ser questionado sobre a procedência da motocicleta, D. afirmou tê-la adquirido de um indivíduo há aproximadamente um mês, mas não apresentou qualquer documentação que comprovasse a transação. Quanto aos entorpecentes encontrados, o suspeito optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante da gravidade dos fatos, D. recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. O delegado de plantão, foi informado sobre o ocorrido e decidiu ratificar a prisão pela prática do crime de Tráfico de Drogas. Quanto à motocicleta, mesmo sem registro de Boletim de Ocorrência de furto, permaneceu apreendida pela polícia, uma vez que não foi possível contatar o proprietário para esclarecer a situação do furto.

Após os procedimentos legais, D. permaneceu sob custódia, à disposição da justiça, aguardando os desdobramentos do caso. Este episódio serve como mais um alerta sobre a persistência do tráfico de drogas e seus desdobramentos criminais em nossa cidade, reforçando a importância da atuação firme e vigilante das forças de segurança para coibir essas práticas ilícitas e garantir a segurança da população.