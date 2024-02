Tráfico de Drogas em Artur Nogueira: ROMU aborda suspeito pela Praça Santa Rita

Da Redação

Hoje, 6 de fevereiro, a Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira agiu prontamente em resposta a uma denúncia de tráfico de drogas, resultando na abordagem e detenção de um indivíduo identificado como T, de 31 anos, na Praça Santa Rita, no bairro Jardim Planalto.

De acordo com o relatório oficial da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), a equipe estava em patrulhamento preventivo pela cidade quando foi solicitada pelo Centro de Operações e Inteligência (COI) para se deslocar até a Praça Santa Rita. O COI relatou que havia avistado, por meio das câmeras de monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM), um indivíduo traficando drogas na área. Segundo a denúncia, o suspeito retirava as drogas de sua boca para realizar as transações.

Ao chegarem ao local, os agentes da ROMU surpreenderam o suspeito, que correspondia à descrição fornecida na denúncia: vestindo camiseta vermelha, boné vermelho, bermuda preta e branca. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo, o que levou à sua abordagem.

Durante a busca pessoal, os agentes encontraram a quantia de R$ 167,65 em dinheiro e moedas no bolso do suspeito. Ao ser questionado sobre o dinheiro, T. demonstrou dificuldade na fala, levando os agentes a suspeitarem de algo mais. Após uma inspeção mais detalhada, foi encontrada uma embalagem plástica contendo 11 pedras de uma substância de cor amarelada, semelhante ao crack, dentro de sua boca.

Diante das evidências, o suspeito foi detido e conduzido, juntamente com as drogas e o dinheiro apreendido, até o plantão policial. Lá, os fatos foram narrados à autoridade policial, que determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência de Natureza Tráfico de Drogas. Ao término dos procedimentos, o suspeito foi liberado.