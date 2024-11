Tráfico de Drogas em Mogi Guaçu: Homem é Preso com Cocaína e Dinheiro em Espécie

Na noite de quarta-feira, 20 de novembro, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Mogi Guaçu, após uma denúncia anônima e ação rápida da Polícia Militar. O indivíduo foi localizado na esquina da Rua Conchal com a Rua Jundiaí, no bairro Jardim Novo II.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a equipe da Unidade de Serviço do CGP Operações I, composta pelos policiais 3º Sargento Floriano e Cabo Charles, recebeu a informação de que o suspeito estava comercializando entorpecentes na via pública e escondia as drogas em um terreno baldio próximo, em meio a entulhos. Imediatamente, a equipe se deslocou até o local e encontrou o indivíduo com as características informadas.

Durante a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal e localizaram em seu bolso direito três “envelopes” contendo cocaína. No bolso esquerdo, estava uma cédula de R$10,00. Ao averiguarem o terreno indicado na denúncia, os policiais encontraram, sob uma telha de barro, mais 14 “envelopes” de cocaína e R$180,00 em dinheiro.

Após a prisão, foi realizada uma pesquisa nos antecedentes criminais do suspeito, sendo constatado que ele já possuía passagens por tráfico de drogas. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão, elaborou o Auto de Prisão em Flagrante Delito. O homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Os entorpecentes e o dinheiro foram apreendidos, e o acusado permanece à disposição da Justiça. A Polícia Militar segue com as operações de combate ao tráfico de drogas na cidade, reforçando a segurança da população e a luta contra o crime organizado.