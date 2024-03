Tráfico de Drogas: Prisão em Flagrante em Mogi Guaçu

Da Redação

Na tarde de 29 de fevereiro, uma equipe da Força Tática em Patrulhamento Tático pela área da 1ª Cia/PM, na cidade de Mogi Guaçu, agiu sobre a prevenção de atos ilícitos e a coibição do tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, ao entrar na rua Gilberto José Dona, no Jardim Chaparral, uma equipe se deparou com um indivíduo suspeito.

Ao perceber a presença policial, o suspeito jogou ao solo um invólucro, que ao ser verificado continha cento e vinte e dois eppendorfs contendo uma substância aparente sendo cocaína. Além disso, durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso de suas bermudas a quantidade de quarenta e sete reais em notas diversas.

O suspeito, em entrevista informal, disse aestar envolvido com o tráfico na região, porém alegou que não estava praticando o crime naquele momento, apenas passando pelo local.

Diante das situações, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo, sendo-lhe lidos seus direitos constitucionais. Ele foi conduzido juntamente com os entorpecentes e o dinheiro até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a autoridade policial, elaborou o Boletim de Ocorrência de flagrante pelo crime de Tráfego de Drogas.

Após as medidas administrativas, o indiciado foi recolhido à cela provisória, permanecendo à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.

O caso evidencia a importância do trabalho ostensivo da polícia na prevenção e repressão ao tráfico de drogas, envolvendo a segurança e o bem-estar da comunidade.