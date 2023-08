Tragédia em Jaguariúna: Morador perde a vida em acidente entre moto e caminhão na estrada da Posse

Reportagem: Susi Baião

Uma colisão fatal entre uma motocicleta e um caminhão fez mais uma vítima, na tarde dessa quarta-feira (2). Cícero Joaquim Silva, de 41 anos, perdeu a vida após o terrível acidente que ocorreu na estrada vicinal Oscar Pereira Dias, no km 6, via que liga Jaguariúna a Santo Antônio de Posse.

O acidente trágico aconteceu durante a tarde e foi atendido pelas equipes de emergência, mas, infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local .

De acordo com o registro policial, a vítima estava conduzindo sua motocicleta Honda CG quando, por razões ainda a serem esclarecidas, invadiu a faixa contrária e colidiu com o caminhão Mercedes Benz que trafegava no sentido oposto, de Santo Antônio de Posse para Jaguariúna.

O motorista do caminhão relatou às autoridades que estava dirigindo dentro da sua faixa, quando de repente, avistou o motociclista que vinha na direção contrária, invadindo o espaço destinado ao tráfego de veículos no sentido oposto. A colisão ocorreu na lateral do caminhão, causando danos irreparáveis.

Após o acidente, a ocorrência foi acionada imediatamente, mas, infelizmente, ao chegar ao local, os paramédicos constataram o óbito.

Cícero Joaquim Silva era conhecido e muito querido na região.

Ele será sepultado nesta quinta-feira, às 16h, no cemitério de Jaguariúna.