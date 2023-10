Tragédia em Jaguariúna: Pastor morre após colidir na traseira de um caminhão na SP 340

Reportagem: Susi Baião

Na noite dessa sexta-feira, (13), uma tragédia abalou a cidade de Jaguariúna e a comunidade religiosa local. O pastor João Luís Stafochi de 58 anos, líder da Igreja Missionária Pela Trindade em Jaguariúna, morreu em um trágico acidente de trânsito na Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), no quilômetro 140, em Santo Antônio de Posse. No veículo estava quatro adolescentes que apesar

da gravidade do acidente nada sofreram.

De acordo com informações obtidas pela nossa reportagem, o pastor conduzia o veículo Bora, com as quatro jovens para a cidade de Conchal, onde participariam de um encontro de jovens.

Durante o trajeto, ao desviar de um veículo, ele, perdeu o controle do carro, colidindo na traseira de um caminhão. Ele morreu na hora.

O corpo do pastor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas, onde passará pelos procedimentos necessários.

João Luís deixa para trás sua esposa Adriana e três filhos: Ana Júlia, João Luís Junior e João Paulo. Sua partida precoce deixa um vazio na comunidade religiosa e na cidade de Jaguariúna, onde ele desempenhava um papel fundamental como líder espiritual e figura respeitada.

O velório é o sepultamento ainda não foi divulgado pela família.