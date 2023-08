Transformações em Andamento: Obras Hidráulicas no Jardim Mercedes, Engenheiro Coelho

Da Redação

Foto: Divulgação

Na cidade de Engenheiro Coelho, um bairro está passando por uma transformação significativa. As obras em andamento no Jardim Mercedes estão chamando a atenção de moradores , pois prometem melhorias fundamentais para o bairro. Após a fase de escavação hidráulica, o próximo passo é a instalação dos tubos que conectarão as galerias pluviais ao córrego local, uma iniciativa que visa fortalecer a infraestrutura urbana.

As melhorias no sistema de drenagem trarão inúmeros benefícios para a comunidade do Jardim Mercedes e de toda a cidade de Engenheiro Coelho. A infraestrutura aprimorada aumentará a qualidade de vida dos moradores, permitindo que desfrutem de ruas mais seguras e acessíveis. Além disso, a iniciativa demonstra o compromisso da administração local em investir na infraestrutura urbana, promovendo um ambiente mais sustentável e resistente às mudanças climáticas.