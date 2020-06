TRÂNSITO: Maio Amarelo tem como objetivo colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar o Poder Público e a sociedade civil em prol de melhorias no trânsito – Jaguariúna

Maio Amarelo: Secretaria de Mobilidade Urbana de Jaguariúna reforça ações de segurança no trânsito

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Jaguariúna reforça as ações de segurança no trânsito e de conscientização de motoristas e pedestres também neste mês, em alusão ao movimento Maio Amarelo, que tem como objetivo colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar o Poder Público e a sociedade civil em prol de melhorias no trânsito.

Neste mês, a secretaria realizou diversas ações de melhorias na sinalização viária de ruas e avenidas da cidade – com a pintura de faixas de pedestre e a colocação ou troca de placas de trânsito, entre outras -, o que contribui para melhorar a segurança tanto de motoristas quanto de pedestres.

Além disso, a pasta também é a responsável por obras de recape e pavimentação de vias, o que também reflete na segurança no trânsito.

A secretaria municipal ainda reforça a necessidade de os motoristas seguirem algumas medidas simples que podem preservar vidas no trânsito.

Seguem abaixo algumas dicas:

– Não use o celular enquanto estiver dirigindo

– Não dirija sob efeito de álcool

– Sempre use o cinto de segurança

– Esteja atento à sinalização

– Tenha cuidado com pedestres, ciclistas e motoqueiros

– Respeite os limites de velocidade

– Tome cuidado com os cruzamentos, principalmente os ferroviários