Trânsito nas avenidas Lions Club, Vereador David Moro e Prefeito David Moro Filho é reorganizado em Itapira

O Departamento de Trânsito iniciou nesta semana a instalação das placas para organizar o trânsito nas Avenidas Lions Club, Vereador David Moro e Prefeito David Moro Filho que foram duplicadas. As vias passam a ter mão única para oferecer mais segurança para os motoristas e também para os pedestres que utilizam o trecho para caminhadas.

No trecho entre a rotatória da Avenida Jacareí e a Rua Maria Desidério Sartori haverá mão única, sendo a Rua Prefeito David Moro Filho (rua de cima do córrego) para quem segue em direção ao bairro Santa Bárbara e na Rua Vereador David Moro (rua de baixo do córrego) para quem vem pelo sentido oposto em direção ao bairro Santa Marta. A mudança também vale para a Avenida Lions Clube, sendo a rua de cima do córrego para quem segue em direção ao bairro Santa Bárbara e a rua de baixo do córrego para quem vai em direção ao bairro Santa Marta.

Com a conclusão da instalação das placas a mudança já passa a valer e o Departamento de Trânsito fará a orientação junto aos motoristas.