Trecho da avenida Albino Barbosa de Oliveira será bloqueado no domingo, 17

Crédito: Divulgação/Emdec

Sanasa realiza reparo em rede de esgoto no local, entre 8h30 e 12h

Um trecho da avenida Albino José Barbosa de Oliveira, no sentido bairro – Centro (Rhodia – Barão Geraldo), na Cidade Universitária, será totalmente interditado ao tráfego de veículos. O fechamento pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) ocorre no domingo, 17 de dezembro, entre 8h30 e 12h.

A avenida será fechada no trecho entre a rua Alcides de Barros e a avenida Santa Isabel. O local recebe uma obra de reparo em rede de esgoto, comandada pela Sanasa.

Para desviar, os motoristas devem acessar as vias Alcides de Barros e Santa Isabel. Os trajetos das linhas 266 (Parque São Jorge / Hospital das Clínicas), 322 (Village Campinas / Terminal Barão Geraldo), 328 (Terminal Barão Geraldo / Cidade Judiciária) e 337 (Unicamp / Terminal Barão Geraldo) serão impactados temporariamente, durante a duração do bloqueio. Não há ponto de parada no trecho impactado.

Agentes da Mobilidade Urbana implantam a sinalização do bloqueio e orientam condutores. Para informações de trânsito e sugestões, acesse os canais do Fale Conosco Emdec, pelo telefone 118, site (portal.emdec.com.br/faleconosco) ou baixe o aplicativo “Emdec”, disponível para download no Google Play (sistema operacional Android) e App Store (sistemas operacionais iOS).