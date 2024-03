Trecho da Avenida dos Trabalhadores será interditado para execução de aterramento na cabeceira da nova ponte

A partir desta quarta-feira, 6 de março, trecho da Avenida dos Trabalhadores será interditado somente no sentido bairro-centro pelo período de 10 a 15 dias no horário das 8h às 17h30, inclusive aos sábados. A interdição será necessária para a realização do serviço de aterramento e compactação na cabeceira da margem direita da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores.

A interdição ocorrerá da rotatória do cruzamento da Avenida dos Trabalhadores com a Rua dos Operários até a rotatória de junção desta via com a Rua Paula Bueno. A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) esclarece que a interdição é temporária e necessária para a segurança dos operários, motoristas e pedestres.

Por conta da interdição, os motoristas que vierem trafegando da região da Zona Sul deverão seguir pela Rua São José e, assim, terão acesso as vias da área central da cidade. Os condutores terão ainda como alternativa de tráfego, retornar para a Avenida dos Trabalhadores e acessar a Rua Pedro Granela, via esta que faz ligação com a Rua Francisco de Arruda e a Avenida Mogi Mirim.

A SOM também irá colocar uma placa de desvio na rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para avisar aos motoristas que trecho da ponte de ferro estará interditado no sentido bairro-centro. Desta forma, os motoristas poderão acessar a Avenida Padre Jaime.

Obra

Nesta segunda-feira, 4 de março, as obras de construção nas cabeceiras das margens direita e esquerda da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores continuam sendo realizadas. Na margem direita, é feito o serviço de terraplanagem e compactação e na margem esquerda, acontece a construção da estrutura do muro de gabiões.

O trabalho de terraplanagem na margem direita é parte essencial do projeto, porque irá garantir a integração completa com o entorno do novo monumento, além de oferecer condições ideais de tráfego seguro para veículos e pedestres. Já o serviço de erguimento da estrutura do muro de gabiões na margem esquerda tem como objetivo proteger o aterro da cabeceira contra erosões.