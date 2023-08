Treinamento em Pedreira Capacita Gestores Municipais para Melhor Eficiência na Administração Pública

Por Regina Vicenzotti

Fotos Divulgação P.M.P.

Na terça-feira, 15 de agosto, a cidade de Pedreira, foi palco de um treinamento crucial para aprimorar a gestão municipal. O evento, intitulado “Treinamento sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal”, foi ministrado pelo renomado Professor Luciano Lima e teve como público-alvo secretários, diretores e servidores municipais.

O treinamento ocorreu nas instalações da Escola Municipal “Professora Maria Elisa Vicentini Pintor”, e seu principal objetivo foi aprofundar o entendimento sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), um instrumento crucial para avaliar a eficiência das políticas públicas em sete setores fundamentais da administração municipal.

Com foco voltado para infraestrutura e processos, o IEGM avalia o desempenho da administração pública em sete áreas críticas:

1. *Saúde*: Avalia a eficácia das políticas de saúde, cobertura da atenção básica, gestão de recursos, entre outros fatores.

2. *Planejamento*: Analisa a qualidade do planejamento estratégico, capacidade de execução e avaliação de resultados das políticas públicas.

3. *Educação*: Mede o desempenho das escolas municipais, a qualidade do ensino, a gestão de recursos educacionais e o acesso à educação.

4. *Gestão Fiscal*: Examina a responsabilidade fiscal do município, incluindo a transparência nas finanças públicas e o cumprimento das obrigações fiscais.

5. **Proteção aos Cidadãos (Defesa Civil)**: Avalia a capacidade do município em lidar com situações de emergência, prevenção de desastres e atendimento às necessidades dos cidadãos em tempos de crise.

6. *Meio Ambiente*: Verifica o comprometimento do município com políticas de preservação ambiental, controle de poluição e promoção do desenvolvimento sustentável.

7. *Governança em Tecnologia da Informação*: Analisa a utilização da tecnologia da informação para aprimorar a prestação de serviços públicos, a transparência e a eficiência administrativa.

O Professor Luciano Lima, renomado especialista em gestão pública, guiou os participantes por esses sete pilares, fornecendo insights valiosos sobre como aprimorar a eficiência e eficácia da administração municipal em cada uma dessas áreas.

O evento foi uma oportunidade única para os gestores municipais de Pedreira adquirirem conhecimento valioso, trocarem experiências e se prepararem para enfrentar os desafios complexos da administração pública. O comprometimento da cidade em investir na capacitação de seus servidores demonstra o compromisso com a transparência, a eficiência e a melhoria contínua na prestação de serviços à comunidade.

Com o treinamento concluído, espera-se que Pedreira continue a avançar na busca pela excelência na gestão pública, beneficiando assim todos os cidadãos do município e contribuindo para um futuro mais próspero e sustentável.

Fonte Prefeitura Municipal