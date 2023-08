TREINAMENTO PARA USO DE MOTOCICLETAS EM HOLAMBRA: REFORÇO NA FROTA PARA MELHORAR A SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Da Redação

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

Ampliando a Frota para uma Melhor Segurança no Trânsito

Na manhã desta sexta-feira, 18 de agosto, o Departamento Municipal de Segurança e Trânsito de Holambra realizou um treinamento essencial para os Guardas Civis Municipais, visando a utilização das duas novas motocicletas adquiridas pela Prefeitura no início deste mês. Este reforço na frota tem como objetivo ampliar o regime de fiscalização e controle de tráfego na cidade, contribuindo para um trânsito mais seguro e eficiente.

Com a crescente demanda por segurança no trânsito e a necessidade de uma presença mais ágil e eficaz das forças de segurança nas ruas de Holambra, a Prefeitura decidiu investir na aquisição de duas novas motocicletas para o Departamento Municipal de Segurança e Trânsito. Essas motos, equipadas com tecnologia de ponta, oferecem uma solução ágil e eficaz para a fiscalização e controle do tráfego na cidade.

Para garantir que essas motocicletas sejam usadas com segurança e eficiência, um treinamento especial foi realizado hoje. Os Guardas Civis Municipais passaram por instruções rigorosas sobre como operar as motocicletas de forma segura e eficaz, além de receberem orientações sobre a legislação de trânsito atualizada.

A Prefeitura de Holambra reafirma seu compromisso com a segurança de seus cidadãos e continuará a investir em medidas que promovam um trânsito seguro e uma cidade mais organizada.