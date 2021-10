Três elementos são presos por tráfico em Santo Antônio de Posse

De acordo com a Polícia, até no liquidificado tinha droga

A Polícia Civil – PC de Santo Antônio de Posse parece ter estragado a festa de três marmanjos no município no decorrer desta última quinta-feira (14). De acordo com a PC, após receber uma denuncia anônima de que em um dos locais do bairro Bela Vista, estaria funcionando um suposto ponto de venda de drogas, um trabalho de investigação e inteligência começou a ser realizado, no intuito de identificar o lugar exato de onde as drogas eram armazenadas e vendidas.

Ainda segundo informações da Polícia, os agentes receberam a informação de que o local havia sido abastecido na noite anterior (quarta-feira 13), o que fez com a ação policial fosse ainda mais ágil.

De acordo com a Polícia, numa casa da região, entorpecentes eram vendidos de forma estratégica. A Polícia afirma que, ao se aproximar da residência, algumas pessoas foram vistas parando no portão e após pegar a droga, deixavam rapidamente o local em direção contrária à viatura apaisana.

Droga no liquidificador?

Ao entrar no imóvel, os policiais surpreenderam três elementos num cômodo da casa e após realizarem uma breve busca, localizaram um liquidificador contendo substância pulverizada semelhante a cocaína, oito microtubos com cocaína e sete pedras de crack, uma balança de precisão, saquinhos para embalagem, além de oito munições calibre 22.

Num dos cômodos do imóvel, a Polícia encontrou também uma mochila que continha 21 porções de maconha pronta para venda e uma grande porção da mesma erva ainda não fracionada.

Outro ponto

Cientes de que mais droga estaria sendo guardada em outro endereço, os policiais solicitaram o apoio da Polícia Municipal. Os policiais municipais, realizaram o apoio, enquanto que os agentes se deslocaram para o outro ponto em questão.

Chegando no local, ao adentrarem no imóvel, os agentes encontraram um armário de aço trancado com cadeado, que, ao ser aberto, continha em seu interior uma mochila preta com 312 microtubos plásticos de cocaína, 77 tubos de maconha, 191 porções de maconha embaladas em sacos zip-lock, 410 microtubos vazios, além de dois cadernos com anotações referente ao tráfico de drogas.

Os três envolvidos foram presos e levados para delegacia, onde prestaram depoimento.